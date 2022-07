Borůvková farma na Kroměřížsku očekává proti loňsku dvojnásobnou úrodu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na borůvkové farmě v Postoupkách, které jsou místní částí Kroměříže, začala v uplynulých dnech sklizeň. Majitel sadu Martin Adamuška očekává ve srovnání s loňskem dvojnásobnou úrodu. Z 12 000 sazenic, které rostou na ploše 3,6 hektaru, by se mělo sklidit zhruba 12 tun kanadských borůvek, řekl Adamuška.

Rostliny borůvek dovezené z Nizozemska a USA se v Postoupkách vysazovaly v březnu 2020, nyní jsou tedy dvouleté. "Jejich dospělost je řekněme v pátém roce od výsadby. Takže každý rok narůstají a přibývají tudíž i ta kila," uvedl Adamuška. Zatímco loni na farmě sklidili z každé rostliny zhruba půl kilogramu borůvek, letos už by to mělo být okolo jednoho kilogramu.

Borůvky začaly dozrávat v červnu. "Letošní sklizeň borůvek je řekněme o týden dřív než v loňském roce. Je to způsobeno hlavně teplým počasím v posledním červnovém týdnu. Takže začali jsme na konci června a budeme sbírat určitě do konce září. Sklidíme denně 200 až 300 kilogramů podle počasí, jestli nám to ten den zrovna umožní či nikoliv," řekl majitel.

Na farmě roste šest odrůd borůvek, které dozrávají postupně. Každý den je sbírá osm až deset brigádníků, nejčastěji studentů. Většina nasbíraných borůvek se prodá zákazníkům přímo na farmě, část produkce odebírá on-line supermarket Rohlik.cz. Cena za kilogram borůvek činí 220 korun, což je o deset procent více než v roce 2021. "Zákazníci to přijali pozitivně a všechny borůvky, co za den nasbíráme, ten den i prodáme," uvedl Adamuška.

Borůvky se v Postoupkách pěstují v rašelinných záhonech zakrytých geotextilií, k nimž je přivedena kapková závlaha. Před nepřízní počasí, především kroupami, chrání sazenice přes léto sítě. Přestože se také nad Kroměřížskem v uplynulých týdnech několikrát přehnaly bouřky, výraznější škody na borůvkách nezpůsobily. Farma má otevřeno denně mimo neděle.

reklama