Botanická zahrada v Liberci zůstává otevřená, lidí chodí málo

Botanická zahrada v Liberci zůstává zřejmě jako jediné turistické centrum v regionu otevřené. Ostatní místa jsou uzavřená kvůli snížení rizika šíření nového typu koronaviru při větší koncentraci lidí. Návštěvnost v botanické zahradě je ale podle jejího ředitele Miloslava Studničky v těchto dnech velmi nízká.

"Vlivem vstupného je dokonce zregulován počet přítomných na zatím maximálně šest osob za den v celé botanické zahradě. Sotva se tedy zde dva lidé potkají," řekl včera. Základní vstupné do botanické zahrady je 140 korun.

Zároveň Studnička uvedl, že vycházky do přírody a parků jsou i za současného stavu nejen dovoleny, ale doporučují se. "Dvě třetiny území botanické zahrady jsou parkem, skleníky jsou dokonale větrané prostory přírodního charakteru, stejně bezpečné jako jakýkoli park," dodal.

Od pondělí platí v celé zemi z rozhodnutí vlády zákaz volného pohybu lidí s výjimkou cest do práce, pro základní životní potřeby nebo k lékaři. Zákaz pohybu lidí se ale netýká ani pobytu v přírodě nebo parcích. I pro nejstarší botanickou zahradu v zemi platí omezení výskytu maximálně 30 lidí na jednom místě. Při dosažení tohoto počtu by další zájemci museli čekat podle informací na webu zahrady venku před vstupem, dokud by někdo jiný areál neopustil. "Zahrada chce, a dle daných pravidel i smí, sloužit tím, že se stává součástí daných možností povolené a přístupné zeleně ve městě, rozhodně však se brání koncentraci obyvatel. Počet návštěvníků stále sledujeme a v případě potřeby zregulujeme," uvedl Studnička.

Nejstarší botanická zahrada v republice bude letos slavit 125 let od svého založení, ročně ji navštíví asi 60.000 lidí. Vlastní přes 8000 exotických rostlin a pyšní se několika unikáty, jakými je třeba pět nejstarších kamélií v Evropě či největší průřez zkamenělým kmenem, který se kdy našel v Česku.

