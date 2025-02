BP ruší strategii snižování produkce uhlovodíků, ropy a plynu bude těžit více Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | blinoffphoto / blinoffphoto / Depositphotos strategii Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Britská energetická společnost BP definitivně opouští strategii snižování produkce uhlovodíků a na těžbu ropy a plynu se teď naopak zaměří více. Investice do těžby zvýší na deset miliard dolarů (240 miliard Kč) ročně. Firma to uvedla ve své aktualizované dlouhodobé, která znamená zásadní změnu vůči dosavadním plánům.Firma v roce 2020 ve své tehdejší dlouhodobé strategii nastínila nejambicióznější plány ze všech firem v odvětví. Slibovala například, že do roku 2030 sníží těžbu ropy a plynu o 40 procent a urychlí produkci z obnovitelných zdrojů. Tyto plány teď vzaly zasvé. Energii z obnovitelných zdrojů se BP naopak začne věnovat méně. Návrat k fosilním palivům je součástí záměru, který už loni nastínil generální ředitel BP Murray Auchincloss. Jeho strategie předpokládá, že firma se více zaměří na ekonomický přínos pro akcionáře a na zlepšení celkové finanční výkonnosti. Podnik razantně snížil objem plánovaných investic do aktivit souvisejících s přeměnou energetických zdrojů, proti původním plánům o více než pět miliard USD. Nově na ně bude vynakládat 1,5 až dvě miliardy dolarů ročně. "Zvýšíme investice do průzkumu a také těžbu, což nám umožní produkovat energii s vysokou ziskovou marží na roky dopředu. Ve zpracování se zaměříme na trhy, kde máme celkově vedoucí postavení," uvedl Auchincloss. Cílem BP je teď zvýšit těžbu ropy a plynu do roku 2030 na 2,3 milionu až 2,5 milionu barelů ropného ekvivalentu denně. Za minulého šéfa Bernarda Looneyho firma stanovila odklon od fosilních paliv a rychlé zvyšování produkce obnovitelné energie, postupně ale z původních plánů slevila. Přestože strategie z roku 2020 počítala se snížením těžby a plynu do roku 2030 celkově o 40 procent, v roce 2023 vedení podniku plán změnilo a cíl snížení těžby uhlovodíků zmírnilo na 25 procent. Velké firmy z energetického sektoru mění původní plány přispět ke snižování uhlíkových emisí kvůli ochraně klimatu a zaměřují pozornost zpět k ropě a plynu. Tam je totiž snazší dosahovat zisku, protože ceny fosilních paliv se z útlumu za pandemie covidu-19 už citelně zvýšily. "V investicích do přechodu na čisté zdroje energie budeme velmi selektivní, a to i prostřednictvím inovativních platforem nenáročných na kapitál. Toto je reset BP s neochvějným zaměřením na zvyšování dlouhodobé hodnoty pro akcionáře," řekl Auchincloss. Společnost BP se snaží získat zpět důvěru investorů, protože ve výsledcích hospodaření zaostává za svými rivaly. Dostala se i pod zvýšený tlak, aby provedla zásadní změny. V BP si vybudovala podíl společnost Elliott Investment Management, která patří mezi takzvané aktivistické investory. Ti tlačí na změny ve snaze zlepšit návratnost své investice. "Změna zaměření na uhlovodíky je pro BP příznivá, stejně jako celkově nižší výdaje, za nimiž jsou nižší náklady na obnovitelné zdroje," řekl šéf akciového výzkumu ve společnosti Morningstar Allen Good. "Spolu s prodejem aktiv by to mělo zlepšit rozvahu a výnosy. Růst produkce je ale pořád nízký, pokud vůbec nějaký. Výrazně nižší je i tempo odkupu vlastních akcií," dodal. Firma plánuje zvyšovat dividendu tempem nejméně čtyři procenta ročně. Očekává přitom, že na odkup svých akcií v prvním čtvrtletí vynaloží 750 milionů až jednu miliardu dolarů, zatímco dosud měla v úmyslu na tyto účely vynaložit 1,75 miliardy USD. Nyní posoudí výkonnost divize maziv Castrol a do roku 2027 se zaměří na odprodej majetku za 20 miliard dolarů. Do roku 2027 firma plánuje vynakládat 13 až 15 miliard dolarů ročně, což by proti loňskému roku znamenalo pokles o jednu až tři miliardy USD. Kapitálové výdaje na letošní rok odhaduje zhruba na 15 miliard USD. Akcie BP na burze v Londýně odpoledne ztrácely více než dvě procenta a prodávaly se za méně než 4,26 libry. Dopoledne ještě vykazovaly růst a dostaly se nad 4,42 libry. Loni na podzim klesly až na 3,65 libry a byly nejslabší za více než dva roky. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

