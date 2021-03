Brabce mrzí, že znalec žádá delší lhůtu pro posudek k Bečvě Foto | Miroslav Přikryl / Český rybářský svaz Ministr také uvedl, že znalost příčiny znečištění by pomohla s úpravou legislativy, na které resort s dalšími orgány pracuje. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) mrzí, že znalec Jiří Klicpera opět žádá delší lhůtu pro přípravu posudku ohledně zářijové otravy řeky Bečvy. Znalost příčiny by podle ministra pomohla i při úpravě legislativy, která má v budoucnu zlepšit vyšetřování podobných incidentů. Vyplývá to z vyjádření, které Brabec zaslal ČTK. Klicpera požádal o delší termín už podruhé, ty předchozí uplynuly loni v prosinci a letos v únoru. Kritici, z řad opozice, rybářů i ekologů, opakovaně uvádějí, že se vyšetřování případu protahuje. Kvůli dosud nedokončenému vyšetřování i pochybnostem ohledně postupu se konaly také protesty. Kritice čelí Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) i ministr Brabec. "Další prodloužení termínu znalcem mě samozřejmě velmi mrzí, protože bych byl nejraději, kdyby byli viník a příčina znečištění známi už dávno," napsal Brabec. Dodal však, že je třeba, aby bylo vše posouzeno důsledně. "S veškerými argumenty, které budou neprůstřelné, protože případ musí také obstát před soudem. Nejde tedy jen o oznámení pachatele, ale také o jeho usvědčení." Ministr také uvedl, že znalost příčiny znečištění by pomohla s úpravou legislativy, na které resort s dalšími orgány pracuje. "Aktuálně se úpravy týkají hlavně zpřesnění řízení zneškodňování havárie a zvýšení pokut za škody na vodním toku, ale pokud budeme znát přesný důvod havárie na Bečvě, můžeme na ní i legislativně ještě reagovat v aktuálně připravované novele vodního zákona," popsal ministr. Klicpera ČTK řekl, že vypracování klíčového posudku ztěžují opatření přijatá kvůli pandemii covid-19. Znalci prý stále chybí část podkladů. Posudek zpracovává pro policii, která ekologickou havárii prověřuje pro podezření z trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Pachateli hrozí až šestiměsíční vězení nebo zákaz činnosti. Na znalcovu žádost o prodloužení termínu dnes upozornila Česká televize. Krajský policejní mluvčí Petr Jaroš dnes také ČTK řekl, že ze strany policie nebyla lhůta pro vypracování posudku ohraničena a ze zákona si ji určuje právě znalec. Klicpera na začátku února v pořadu Reportéři ČT uvedl, že otravu řeky Bečvy nezpůsobila chemička Deza ze svěřenského fondu založeného premiérem Andrejem Babišem (ANO). O několik dní dříve v on-line debatě expertů Klicpera také prohlásil, že viníka zářijové otravy už zná. Konkrétní ale nebyl. Policie po jeho televizním vystoupení uvedla, že znalce nezbavila mlčenlivosti, což tehdy ČTK potvrdil i Klicpera. Policie Klicperovo chování v médiích vyhodnocuje a nechce ho více komentovat. Kritizována je i činnost ČIŽP. Podle dřívějšího vyjádření odborníků v pořadu Reportéři ČT bylo odebrání vzorků po havárii nedostatečné a opožděné. U chemičky Deza bylo navíc provedeno až čtyři dny po havárii, řekl již dříve v uvedeném pořadu chemik Ivan Holoubek. Zastupitelé Valašského Meziřící také Brabce v lednu vyzvali, aby odvolal ředitele ČIŽP Erika Geusse. Závažná ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla řeku v úseku mezi Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Znalec podruhé žádá o delší termín na zpracování posudku k Bečvě Lidovci chtějí zařadit bod o zřízení vyšetřovací komise k Bečvě Policie v případu otrávené Bečvy stále čeká na znalecký posudek

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.