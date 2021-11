Brabec bude s polskou ministryní ohledně Turówa jednat zejména o výpovědní lhůtě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

S novou polskou ministryní klimatu a životního prostředí Annou Moskwovou bude ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) v souvislosti s polským hnědouhelným dolem Turów především diskutovat o výpovědní lhůtě dohody. Právě tento spor dosud brání uzavření mezistátní dohody.

Moskwová dorazí v pátek do Prahy. "Dohoda, troufám si říci, je v podstatě hotová, pokud nové polské vedení bude akceptovat věci, které už byly dohodnuté. Poslední významné, co jsme diskutovali, je výpovědní doba smlouvy. Poslední návrh polské strany byl dva roky, což pro nás bylo nepřijatelné, my jsme měli návrh podstatně delší," uvedl ministr.

"Budeme určitě diskutovat především tohle, ale nevím, s čím nová paní ministryně přijede. Ale byli jsme rádi, že krátce po svém nástupu do úřadu tohle bere jako jednu ze svých priorit," dodal Brabec.

Ekologická organizace Greenpeace už dříve několikrát požádala ministerstvo životního prostředí o zveřejnění informací k chystané česko-polské smlouvě o dolu Turów. Podle Brabce je nutné vzít v úvahu, že se jedná o mezivládní smlouvu, kterou není možné dojednávat v přímém přenosu.

"My jsme spoustu údajů postupně zveřejnili, my i polská strana, takové ty nejzajímavější. Jsme ale stále názoru, že vyjednávání mezi dvěma vládami je prostě věcí vyjednávání. A dokud není domluveno vše, není domluveno nic. Nemáme důvod nic měnit na svém stanovisku, že si nebudeme vzkazy posílat přes nějaké zveřejnění smluv. Myslím, že to je logické," řekl na dotaz ČTK.

Soud EU v květnu předběžně nařídil pozastavit těžbu v dole Turów, a to až do rozhodnutí o stížnosti České republiky, která se v únoru na soud obrátila kvůli tomu, že provoz dolnoslezského dolu mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v Libereckém kraji. Polská vláda těžbu odmítá přerušit, protože by to podle ní negativně dopadlo na energetickou bezpečnost země. Polsko proto podalo návrh na zrušení květnového rozhodnutí o pozastavení těžby.

Unijní soud Polsku 20. září uložil pokutu půl milionu eur (asi 12,8 milionu Kč) za každý den pokračování těžby. Ani s placením pokuty ale Varšava ještě nezačala.

Polská vláda zároveň v červnu zahájila jednání s českou stranou. Cílem má být dosažení dohody, která by umožnila stáhnout žalobu u Soudního dvora EU. Ke kompromisu však strany zatím nedospěly; polsko-česká jednání o Turówě byla v noci na 1. října přerušena kvůli neshodám ohledně doby trvání dohody.

Turów je jedním z největších polských dolů na těžbu lignitu. Zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a polská energetická skupina PGE chce důl postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z německé Žitavy do polské Bogatyně. Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu.

Rozšíření těžby Polsko loni povolilo bez ohledu na námitky sousedů. Obyvatelé z pohraničí se obávají nejen hluku a prachu, ale hlavně ztráty pitné vody. Chystaná smlouva mimo jiné počítá s finanční podporou obcím nebo s financováním monitoringu spodních vod, prašnosti a hlučnosti.

reklama