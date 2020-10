Brabec: Kyanid v Bečvě může pocházet z areálu Tesly Rožnov

Karel Zvářal 1.10.2020 15:20 Reaguje na Miroslav Vinkler

Jak dlouho běžel kšeft s pančovaným chlastem? Kdyby ti nešťastníci si nespletli etyl- s metyl- a tolik lidí nepadlo, podnikalo by se vesele dál! Kdo vozí ojetiny z Německa, velké firmy nebo soukromníčci? Kdo dovezl na iks míst odpad z Německa a zavalil tím silážní jámy, velké firmy nebo soukromníčci?



Takových firmiček, co dnes podnikají s "likvidací" odpadu, je jako když naseje. Takže vyšetřování není otázkou hodin či dnů, ale spíše týdnů. Proto nechápu ty rychlé odsudky policie, inspekce i ministra, protože ti provinilci to určitě nedělali před zraky veřejnosti a na snadno určitelném místě. A než někoho usvědčíte, musíte mu to dokázat, což při větším počtu subjektů je zajisté problém. Takže chce to zklidnit nerva a nechat vyšetřování řádně proběhnout. Ti lumpi to provozují tak, aby zůstali utajení. To je bohužel daň dnešní době a svobodě podnikání.

