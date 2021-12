Brabec: Rychlé uzavření dohody o Turówu je možné, Polsko má zájem jednat

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jiří Bernard / Wikimeda Commons Polská vláda odmítá přerušení těžby, protože by to podle ní negativně dopadlo na energetickou bezpečnost země.

Rychlé uzavření dohody o polském hnědouhelném dolu Turów je možné. Polská strana nedávno vyslala signály, že má zájem dále jednat o kompromisu. V rozhovoru s ČTK to řekl bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Míní, že pokud Poláci nezmění názor, dohodu mohou zástupci nové vlády uzavřít během následujících týdnů. Připravovaná dohoda má řešit fungování dolu Turów u česko-polské hranice, jeho dopady na české obce a kompenzaci škod.

"Poláci v posledních dnech, i přes premiéra (Mateusze) Morawieckého, deklarovali, a dokonce na nás tlačili, aby to uzavřela ještě stará vláda, která už byla v demisi. Poláci tvrdí, že jsou prostě připraveni se dohodnout," uvedl Brabec. "Už jsem v tomto opatrný a takto jsem se o tom bavil i s paní ministryní (Annou) Hubáčkovou a s panem premiérem (Petrem) Fialou. Pokud Poláci splní, co říkají, (...), tak se domnívám, že ta dohoda je možná. A pořád (...) jsem přesvědčen, že ta dohoda je výhodná pro Českou republiku," zdůraznil.

Polská ministryně klimatu a životního prostředí Anna Moskwová 9. prosince pro polský rozhlas uvedla, že je připravena jednat, jakmile se na české straně objeví partner. Podotkla, že za jeden z klíčových prvků považuje Varšava závazek, že po uzavření dohody Česko stáhne rychle spor od Soudního dvoru EU.

Brabec připomněl, že počátkem října nastal ve vyjednávání spor o výpovědní lhůtu dohody. Polsko požadovalo možnost vypovědět smlouvu po dvou letech, byť důl má fungovat další dvě dekády. Česká strana to odmítla. Jednání byla obnovena 5. listopadu,

"Pokud by to bylo jenom v té věci výpovědní lhůty, tak jsme se bavili o kompromisu, který by byl přijatelný pro region i dotčená města. My jsme Polsku poslali finální dohodu, oni poslali protinávrh, s kterým jsme nesouhlasili. Já tak informoval i polskou paní ministryni klimatu a životního prostředí. Že toto je náš poslední návrh," řekl Brabec. "A oni (...) než naše vláda odcházela, vyslali signál, že jsou připraveni nějaké takové kompromisní znění odsouhlasit," dodal bývalý ministr.

Dohoda je podle něj připravena natolik, že se už nemusí sejít ani celé vyjednávací týmy. "Tam už jsou detaily vyladěné. A čekalo se jen na to rozhodnutí té lhůty. A na to, že polská strana měla problém s tím, že by na to měl dohlížet evropský soudní dvůr. Ale my jsme lepší nástroj nenašli. Je to něco, co stejně podléhá evropské jurisdikci. Ale nakonec údajně i v tomto došlo k nějaké dohodě," řekl Brabec. "Takže já jsem přesvědčen, že pokud to polská strana myslí vážně, může to být horizont dní, kdy by se ta smlouva dala podepsat. A dát ke schválení oběma vládám," uzavřel.

Hnědouhelný důl Turów u hranice s Českem zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE chce důl postupně rozšířit a prohloubit. Rozšíření těžby loni Polsko povolilo bez ohledu na námitky sousedů. Obyvatelé z pohraničí se obávají ztráty vody i nadměrného hluku a prachu.

Bilaterální dohoda by měla vést ke stažení žaloby, kterou ČR na Polsko podala k Soudnímu dvoru EU. V květnu soud předběžně nařídil pozastavit těžbu v dole Turów, a to až do rozhodnutí o stížnosti České republiky.

Polská vláda odmítá přerušení těžby, protože by to podle ní negativně dopadlo na energetickou bezpečnost země. Polsko podalo návrh na zrušení květnového rozhodnutí o pozastavení těžby. Soudci v Lucemburku v listopadu vyslechli argumenty obou stran, konečný verdikt ve sporu by měli vydat do poloviny roku 2022. Unijní soud Polsku 20. září uložil pokutu půl milionu eur (asi 12,6 milionu korun) za každý den pokračování těžby. Varšava platit odmítá.

