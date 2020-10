Brabec: Většímu prodeji věcí s ekoznačkou brání škála i cena zboží

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | B Tal / Flickr Obdobně hovořila i marketingová manažerka Pavlína Louženská. Uvedla, že podle globálních čísel dvě třetiny zákazníků upřednostňují udržitelné produkty, ale jen 30 procent je ochotno si za ně připlatit.

Lidé by podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) kupovali častěji zboží se značkou dokládající ekologickou šetrnost výrobků, ale roli hraje nižší škála i vyšší cena zboží. Brabec to řekl v online úvodní diskuzi na brněnském mezinárodním festivalu Ekofilm. Společnost jako taková je ale na zboží s ekologickým označením podle ministra připravena. Diskuze na téma "Je spotřeba potřeba?" byla přenášena pouze online kvůli opatřením proti koronaviru.

"Je to začarovaný kruh. Řada lidí říká, že by zboží s ekoznačkou kupovali, ale že je ho málo. A firmy zase říkají, že by ho možná rádi víc, ale že lidé ho nechtějí," uvedl v debatě ministr.

Podle něj se ukazuje, že významnou roli hraje i cena. "Pokud to bude cenově srovnatelné, tak občan je ochoten dát přednost výrobku, který je certifikován. Společnost je na značky připravena. Český spotřebitel je ale zvyklý na širokou škálu výrobků a čeká, že podobně široká škála bude k dispozici i v té ekoznačce. A ve chvíli, kdy si může vybrat výrobek, který nemá ekoznačku, ale je pro něj zajímavý a je levnější, tak po něm sáhne," uvedl ministr.

Obdobně hovořila i marketingová manažerka Pavlína Louženská. Uvedla, že podle globálních čísel dvě třetiny zákazníků upřednostňují udržitelné produkty, ale jen 30 procent je ochotno si za ně připlatit. "Musíme rozšířit ekologické produkty, aby se staly základem toho, co nabízíme," řekla. Podle ní nejde jen o ekologickou udržitelnost, ale také o ekonomickou. Z jedné ze studií podle ní vyplynulo, že značky, které se rozhodly změnit obchodní modely tak, aby byly dlouhodobě udržitelnější, mají i větší zisky.

Proděkan pro vnitřní a vnější komunikaci Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Bohuslav Binka k ekologickému označení zboží řekl, že Češi tomu málo rozumí. "Máme rezervy v tom, jak využívat nástroje, které těm spotřebitelům umožní enviromentálně spotřebovávat," uvedl Binka.

Letošním tématem 46. ročníku festivalu je spotřeba a její udržitelnost. Festival dnes v Brně začíná, ovšem kvůli protikoronavirovým opatřením ve zredukované podobě. Samotné filmy se budou promítat až na konci listopadu.

Loni bylo heslo festivalu "Příroda je naše společné dědictví". Hlavní cenu tehdy získal americký snímek Davida Hambridge s názvem Kifaru o keňských strážcích posledního severního tuponosého nosorožce. Ocenění si odnesly i další čtyři snímky v různých kategoriích.

