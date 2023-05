Brazilská vláda se pře kvůli povolení k těžbě ropy u severního pobřeží

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Brazilská vláda levicového prezidenta Luize Inácia Luly da Silva se pře kvůli plánu státní ropné společnosti Petrobras těžit ropu u severního pobřeží Brazílie. Zatímco ministerstvo životního prostředí Petrobrasu povolení k zahájení průzkumných vrtů nedalo s obavami o vliv na oblast ústí Amazonky, prezident Lula tomuto projektu dveře ještě nezavřel, protože těžba ropy by mohla pomoci brazilské ekonomice. Lula, který je prezidentem od ledna, se ale zároveň prezentuje jako ochránce životního prostředí, čímž se výrazně distancoval od politiky svého předchůdce Jaira Bolsonara. Informoval o tom dnes deník El País

"Pokud by byla těžba ropy v tomto místě problém pro Amazonii, tak se jednoduše těžit nebude, ale zdá se mi to obtížně zdůvodnitelné, protože Amazonie je vzdálena 530 kilometrů," prohlásil prezident. Místo, kde chce Petrobras průzkumné vrty dělat, je více než 500 kilometrů od ústí Amazonky do Atlantiku a zhruba 175 kilometrů od pobřeží brazilského státu Amapá.

Petrobras přikládá tomuto projektu velkou důležitost a z financí na průzkum těžby do roku 2027 na něj vyčlenil zhruba polovinu zdrojů. V mořské pánvi u severního pobřeží Brazílie je podle odhadů firmy Petrobras kolem 10 000 milionů barelů rezerv ropy. Petrobras argumentuje i tím, že jiné firmy už těží u pobřeží ropu v sousední Francouzské Guayaně. Podle brazilské firmy by mohlo jít o další významné ložisko ropy, podobné tomu u jižního a jihovýchodnímu pobřeží, které bylo objeveno začátkem tohoto století.

Ministerstvo životního prostředí povolení zatím zamítlo s tím, že firma nepředložila dostatečné záruky proti případnému úniku ropy, ani informace o vlivu těžby na domorodé obyvatelstvo, které ale nežije blízko ústí Amazonky, napsal El País. Proti těžbě v oblasti jsou ekologové, kteří se obávají negativního vlivu na oblast s velkou biodiverzitou a kteří vyzývají vládu, aby se soustředila na transformaci energetiky a na využití obnovitelných zdrojů.

Po zamítavém stanovisku ministerstva životního prostředí, respektive jeho úřadu IBAMA, z minulého týdne nicméně ministerstvo energetiky podle španělského deníku Petrobrasu sdělilo, aby pokračoval s přípravami a předložil novou žádost doplněnou o další studie.

