Britská vláda chystá zákaz plastových příborů a šálků na jedno použití

Britská vláda se chystá v Anglii zakázat prodej plastových příborů a šálků na jedno použití ve snaze snížit množství plastového odpadu, který končí ve světových oceánech. Oznámil to na twitteru britský premiér Boris Johnson s tím, že kabinet bude v příštích 12 týdnech přijímat připomínky veřejnosti k chystané regulaci. Názor občanů chce znát rovněž k plánovanému budoucímu zákazu vlhčených ubrousků, filtrů od cigaret nebo malých plastových sáčků, v nichž se podávají například omáčky, dodal Johnson.

"Viděli jste už někdy žraloka používajícího plastovou vidličku? Nebo sviňuchu jíst z talíře? Já rozhodně ne," řekl Johnson ve videu zveřejněném na twitteru. Dodal, že jeho vláda vyhlásila válku "zbytečným plastům".

We want to get rid of pointless plastic and better protect our planet.



Take a look at our proposals and tell us what you think: https://t.co/uAOqwVx6Kq pic.twitter.com/uJqy32tiGi