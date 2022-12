Britská vláda oznámila nové zákonné ekologické cíle pro příští desetiletí

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | terimakasih0 / Pixabay

Britská vláda si dnes vytyčila nové zákonné ekologické cíle pro příští desetiletí. Týkají se ochrany biodiverzity, odpadu i kvality ovzduší. Podle ministerstva životního prostředí body vycházejí z tříletého výzkumu a vláda v lednu příštího roku oznámí konkrétní kroky, jak je naplní.

Ministerstvo si předsevzalo šest hlavních bodů: zastavit úbytek živočichů do roku 2030 a jejich populace začít zvyšovat, zlepšit kvalitu vody v domácnostech i v přírodě snížením znečišťování, zvýšit podíl lesů na ploše Anglie na 16,5 procenta do roku 2050, snížit na polovinu objem směsného odpadu v průměru produkovaného obyvateli do roku 2042, snížit míru vystavení obyvatel určitému typu škodlivých pevných částic v ovzduší a ozdravit 70 procent chráněných mořských oblastí do roku 2042.

"Jsou to ambiciózní cíle a bude náročné jich dosáhnout, Ale budou pohánět naše snahy obnovit životní prostředí a chránit milované zelené i vodní plochy," uvedla ministryně životního prostředí Thérèse Coffeyová.

Britská vládnoucí Konzervativní strana se již mnohokrát stala terčem kritiky opozice, nevládních organizací i aktivistů kvůli tomu, že klimatickým otázkám nepřikládá dostatečnou důležitost. Začátkem prosince vláda navzdory kritice po 30 letech schválila výstavbu prvního nového uhelného dolu. Z vytěženého uhlí se nebude vyrábět elektřina, ale koksovatelné uhlí pro výrobu oceli. Nejméně 80 procent by mělo jít na export. Ekologové i někteří členové vládní Konzervativní strany tvrdí, že důl pohřbí britské klimatické cíle a analýza institutu Green Alliance zjistila, že důl by mohl znečistit životní prostředí stejně, jako kdyby na britských silnicích přibylo 200 000 aut.

Zastánci projektu tvrdí, že důl poblíž města Whitehaven vytvoří stovky pracovních míst v zaostalé oblasti. Navíc by podle nich odpadl klimaticky škodlivý dovoz koksovatelného uhlí.

