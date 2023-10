Britská vláda po kritice podpořila zákaz hlubokomořské těžby nerostů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Británie patří k více než desítce zemí, které mají oprávnění vydávat licence k omezené těžbě v Tichém oceánu, jež má především zjistit složení horní vrstvy mořského dna. Mezi další státy patří Čína, Rusko, Brazílie, Francie či Korea.

Britská vláda oznámila, že podpoří dočasný zákaz vydávání licencí na těžbu nerostů z mořského dna, dokud vědci dostatečně neprověří její možný vliv na podmořské ekosystémy. Vláda v Londýně po kritice od vědců, poslanců či nevládních organizací změnila svůj dřívější postoj vstřícný k těžbě, uvedl britský list The Guardian . Británie se tak zařadí po bok Německa, Francie a zhruba dvou desítek dalších zemí, které vyzývají přinejmenším k dočasnému omezení vydávání těžebních licencí.

Ministryně životního prostředí Therese Coffeyová řekla, že Británie iniciuje vznik sítě vědců, jejichž úkolem bude mapovat podmořské prostředí a sbírat data využitelná k prokázání dosud nejasného vlivu hlubokomořské těžby na podvodní organismy. Zatímco bude průzkum pokračovat, vláda nebude podporovat vydávání licencí na průzkumnou těžbu, dodala ministryně.

Británie patří k více než desítce zemí, které mají oprávnění vydávat licence k omezené těžbě v Tichém oceánu, jež má především zjistit složení horní vrstvy mořského dna. Mezi další státy patří Čína, Rusko, Brazílie, Francie či Korea. Těžební společnosti usilují o získání licencí k plnohodnotné těžbě, která podle nich umožní získat z mořského dna třeba měď, nikl či kobalt s menším dopadem na životní prostředí, než má jejich dobývání na povrchu.

Ochránci přírody naproti tomu tvrdí, že bude mít těžba velmi negativní dopad na mořské savce, ryby, rostliny i další organismy. Dosavadní průzkum možných následků těžby podle nich nebyl dostatečný, proto je potřeba získat ještě další data. Podle letos zveřejněné analýzy mořského dna provedené po testovacích vrtech v roce 2020 v Japonsku, kde se uskutečnila první úspěšná těžba kobaltové kůry z podmořských hor, byl v těchto místech o rok později zaznamenán úbytek živočichů, jako jsou ryby a krevety.

Britská vláda se nyní připojila k zemím, jako je Brazílie, Kanada, Německo či Francie, které chtějí před vydáváním licencí provést důkladnější průzkum. Klíčové pro další regulaci podmořské těžby bude rozhodnutí Mezinárodního úřadu pro mořské dno (ISA), který podle britského listu začal o možných nových pravidlech vyjednávat právě dnes. Instituce OSN, která těžbu v mezinárodních vodách reguluje a která kontroluje veškeré těžařské aktivity, se letos v červenci na nových pravidlech neshodla. Její více než tři desítky členských států však jsou připraveny debatovat o případném dočasném zákazu těžby, který by platil do získání dostatečných vědeckých poznatků, uvedl The Guardian.

