Brněnští architekti z VUT navrhli podobu polární stanice na souostroví Jižní Shetlandy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Fakulta architektury VUT Nová stanice by měla mít aerodynamický tvar zohledňující silný vítr.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

S větrem, vlhkostí, chladem, ale také vysokými hodnotami UV záření se musejí vypořádat architekti, kteří navrhují polární stanice. Náročný úkol si vyzkoušeli studenti a vyučující z Fakulty architektury Vysokého učení technického (VUT) v Brně. Navrhli novou podobu výzkumné stanice CZ*ECO Nelson na souostroví Jižní Shetlandy. Objekt, který před čtyřmi lety získal od soukromníka Český antarktický nadační fond, má výhledově sloužit vědcům jako sklad, laboratoř a malá ubytovna.

Stanice se nachází na Nelsonově ostrově. Je příhodně umístěná pro polárníky, kteří pokračují dál na českou stanici Johana Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse. Současný stav ale neumožňuje plnohodnotné využívání.

"Jsou to staré chladící boxy z ruských lodí, které tam původní majitel dopravil. Uvnitř plechových boxů je sice izolace, ale dostala se tam plíseň," uvedl Martin Kaftan, vedoucí Ústavu experimentální tvorby na Fakultě architektury VUT.

Čeští polárníci by chtěli stanici využívat jako sklad a zázemí pro výzkum. Přímořská oblast je totiž plná života. Zároveň ale přináší extrémní povětrnostní vlivy.

"Provedli jsme počítačové simulace k nalezení optimální podoby. Vznikl aerodynamický tvar, aby se zmenšil odpor vzduchu, zároveň ale aby se netvořily závětrné strany, kde by se kumuloval sníh," uvedl Kaftan.

Jakoukoliv část stanice by měli unést čtyři muži a montáž musí být jednoduchá - do železářství je totiž daleko, stroje nejsou k dispozici a v Antarktidě prakticky nelze kopat. "Na základě toho jsme vymysleli stanici složenou z překližkových dílů. Jsou to takové krabice, které se dají sestavit v Česku a na místě už se jenom zamknou do sebe. Do Antarktidy už přijedou vyplněné tepelnou izolací, která odolá plísním," popsal Kaftan.

Architekti také vymýšlejí správné ukotvení. Jedna možnost je postavit základ jako rošt z pražců, případně využít kovové klece, které se vyplní kameny. Architekti přemýšlí také nad získáváním energie. Nejlépe se zatím jeví solární panely a generátor, který by dokázal využít odpadní teplo k vytápění stanice.

Prototyp menšího skladu chtějí architekti postavit v robotické laboratoři na fakultě architektury. Následně by se mohl testovat v horách jako útulna.

reklama