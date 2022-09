Bývalého ředitele NP Šumava Mánka zranil strom, který spadl na auto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Bývalý ředitel šumavského národního parku Jiří Mánek utrpěl zranění, když na auto, které řídil, spadl uschlý strom. Nehoda se stala v úterý večer u Horní Vltavice na Prachaticku. Mánek, jenž má z havárie pohmožděnou krční páteř, jel po silnici I/4 a strom spadl v úseku, který patří do CHKO Šumava a spravují jej Lesy ČR prostřednictvím závodu Boubín. Mánek to řekl ČTK.

"Vždy jsem hájil zelený, nesuchý a bezpečný les. Je paradoxní, že právě na mě spadne suchý uhnilý strom. Celé mi to potvrzuje, že o lesy je třeba pečovat a nenechávat je hnít ve jménu nějakých ideologií. Zvlášť kolem cest a turistických tras je ponechávání stojících stromů k zetlení nebezpečné. Pokaždé se tím někdo zabývá, až když se něco stane. My jsme souše za mého vedení národního parku kolem cest a turistických tras důsledně odstraňovali, i když si na to aktivisté, kterým je kůrovec vzácnější než lidský život, stěžovali," uvedl Mánek.

Dodal, že nešlo o vzrostlý strom. Díky tomu má jen drobná zranění, kromě pohmožděné krční páteře ještě pořezaný obličej od střepů z rozbitého skla. Mánek odhadl, že strom způsobil na autě škodu přibližně 70 000 korun. "Je to náhoda a v mém případě to nakonec dobře dopadlo, protože ten strom nebyl tak vzrostlý. Ale podobné nehody mohou mít mnohem tragičtější následky, " uvedl.

Například v červnu po pádu stromu na auto v Krkonoších zemřeli tři lidé. Nehoda se stala na silnici II/252 do Malé Úpy. Podle Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) šlo asi o 30 metrů vysoký smrk, jehož pád s největší pravděpodobností způsobil poryv větru.

