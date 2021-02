České Budějovice loni platily za černé skládky nejvíce za sedm let

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | wellphoto / Shutterstock "Lidé v karanténě vyvolané šířením covidu 19 a vyhlášeném nouzovém stavu svůj čas věnovali gruntování, což se dá pochopit, ale došlo tím k velkému nárůstu odloženého odpadu kolem separačních hnízd a kontejneřišť," uvedl českobudějovický primátor Ivo Moravec s tím, že lidé odpad odkládali na různá místa i proto, že na čas byly zavřené sběrné dvory.

České Budějovice loni zaplatily za likvidaci odpadů na nelegálních skládkách 5,1 milionu korun. Je to nejvíc za posledních sedm let. V roce 2014 přitom za stejné práce platily téměř o čtyři miliony korun méně. ČTK to řekla mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Welzlová.

V roce 2019 město platilo za likvidaci takzvaných černých skládek 2,3 milionu korun. Podle představitelů vedení Českých Budějovic výrazný nárůst způsobila pandemie koronaviru. "Původně jsme počítali s rozpočtem na likvidaci skládek 2,5 milionu, ale realita byla taková, že lidé v karanténě vyvolané šířením covidu 19 a vyhlášeném nouzovém stavu svůj čas věnovali gruntování, což se dá pochopit, ale došlo tím k velkému nárůstu odloženého odpadu kolem separačních hnízd a kontejneřišť," uvedl českobudějovický primátor Ivo Moravec.

Dodal, že lidé odpad odkládali na různá místa i proto, že na čas byly zavřené sběrné dvory. Městská policie na magistrát ročně předává stovky podnětů týkajících se černých skládek. "Lidé zkrátka a bohužel nedodržují pravidla slušného chování. Proto jim je musíme připomínat i za cenu peněžitých pokut," uvedl Moravec. Podle něj ale často bývá složité najít skutečného viníka, který odpad odloží mimo kontejnery a popelnice.

