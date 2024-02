Časný rozkvět žakarand v Mexiku vyvolává debatu o změně klimatu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Žakarandy začínaly běžně kvést koncem března. Nyní se květy objevují už v lednu nebo únoru.

Každé jaro se ulice hlavního města Mexika zbarví do fialova díky tisícům kvetoucích žakarand. Jejich nádherné barvy přitahují nejen oči obyvatel a turistů, ale také ptáků, včel a motýlů, kteří v nich nacházejí potravu a úkryt. Letos se však něco změnilo. Některé žakarandy začaly kvést už začátkem ledna, přestože se obvykle probouzejí na jaře, napsala agentura Reuters.

Místní vědci začali zkoumat, nakolik je fenomén časného kvetení rozšířený, ale jako viníka označují klimatické změny.

"Vždy jsme pozorovali, že žakarandy začínají kvést koncem března, na jaře, kdy vidíme, jak se květy mění na fialové," řekl Constantino Gonzalez, výzkumný pracovník Ústavu atmosférických věd a výzkumu klimatických změn z Mexické autonomní národní univerzity (UNAM). "(Nyní) Začínají kvést v lednu, únoru, tedy v zimě, kdy ještě není jejich čas," dodal 48letý biolog.

Gonzalez vysvětlil, že k tomu, aby mohl vyvodit souvislost mezi změnou klimatu a časným kvetením žakarand, potřebuje jeho tým reprezentativní vzorek a porovnat kvetení mezi jednotlivými roky. Za tímto účelem začal vést skupinu mladých lidí, kteří sbírají data po celém městě a využívají satelitní snímky.

Rostoucí teploty podle něj způsobily, že zima v mexickém hlavním městě letos skončila dříve, v polovině ledna, místo koncem března, kdy by měla skončit.

Mexický prezident Pascual Ortiz (vládl v letech 1930-1932), nadšený japonskými sakurami, které každé jaro zahalí Washington do růžové a bílé barvy, se rozhodl napodobit stejnou krajinu v hlavním městě své země. Japonský zahradní architekt Tacugoro Macumoto, který se v Mexiku usadil koncem 19. století, mu však řekl, že tyto stromy by v mírném podnebí města dlouho nevydržely, a prosadil žakarandy, o nichž se dozvěděl během krátkého pobytu v Peru. Od té doby tyto stromy neodmyslitelně patří k devítimilionové metropoli.

V lednu vypukla panika, když uživatelé na sociálních sítích začali zveřejňovat fotografie kvetoucích žakarand a začali se zajímat o dopady klimatických změn. "Lidé začali říkat 'je to vážné, je to skutečné', už to není jen lední medvěd plovoucí na vodě'," uvedla Cristina Ayalaová, bioložka, která se zabývá udržitelným rozvojem. "Je velmi dobře, že si lidé začínají uvědomovat, co nám jako obyvatelům měst přinese změna klimatu," dodala.

Ačkoli nejsou v Mexiku původní, podle Ayalaové plní žakarandy pro město důležitou funkci. Přitahují více kolibříků a včel než mnohé původní stromy, takže změna kvetení by mohla vést k poklesu těchto populací.

