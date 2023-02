Část podnikatelů v Českém Švýcarsku chce po požáru nahradit ušlý zisk

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | piqsels

Někteří podnikatelé z Českého Švýcarska, kde v létě vypukl rozsáhlý požár, se obrátili na krajský úřad s žádostí o kompenzaci v souhrnné výši zhruba 15 milionů korun. Ústecký kraj poskytl spolu s ministerstvem pro místní rozvoj podnikatelům deset milionů korun formou voucherů, což však podle majitelů rekreačních zařízení či restaurací na pokrytí ztrát nestačí. ČTK to řekl David Bíróczi, resort manager společnosti Symbiola, která v Českém Švýcarsku provozuje několik ubytovacích zařízení. Mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková ČTK řekla, že kraj žádost obdržel a obrátil se na ministerstvo vnitra.

"Podali jsme výzvu na krajský úřad, kde jsme vyčíslili ušlé tržby. Připojilo se k nám dalších asi 15 podnikatelů ve Hřensku, Vysoké Lípě a na Mezné," uvedl Bíróczi. Podnikatelé čekají na vyjádření úřadu, pokud by jejich výzvu k pokrytí ztrát zamítl, chtějí se soudit. "Máme právní rozbory na to, že nás stát omezil v podnikání, kdy byla celá oblast evakuována a žádné náhrady jsme nedostali," řekl Bíróczi a podotkl, že v případě společnosti Symbiola jde o necelých deset milionů korun ušlého zisku bez daně. Vouchery společnost využila, v hotelu Zámeček v Rynarticích šlo o 150 000 korun a v hotelu U Fořta v osadě Mezní Louka o 90 000 korun.

Fraňková k žádosti podnikatelů uvedla, že pokud ministerstvo vnitra potvrdí jejich požadavek, musí každý z nich ve správním řízení doložit, že vyčíslená částka je reálná. "Kraj by poté měl povinnost to zaplatit a samozřejmě by to poté nějakým způsobem požadoval po státu," dodala Fraňková.

Společnost musí podle Bírócziho na celý únor zavřít hotel U Fořta. Je to vůbec poprvé, kdy musela firma k takovému kroku přistoupit. "Je to kvůli nízké obsazenosti. Abychom ušetřili za energie, tak jsme se rozhodli zavřít," uvedl Bíróczi. Zaměstnanci podle něj zůstali doma a pobírají 60 procent platu. Hotel v osadě Mezná je v rekonstrukci, takže ani tam se rekreanti nějakou dobu nedostanou. Hotel Zámeček otevřený sice je a jeho webové stránky lákají turisty na oblast nedotčenou požárem, obsazený je však o tomto víkendu pouze z 30 procent, v týdnu bude zaplněno asi deset procent kapacity.

"V zimě bývá obsazenost výrazně nižší, ale myslím si, že letos je ještě nižší než v roce 2019," řekl resort manažer. Připomněl, že roky 2020 a 2021 ubytovatelům kvůli restriktivním opatřením proti covidu také nepřály. "Ale zase co máme apartmány v Děčíně, tak tam obsazenost tak špatná není, ubytovávají se tam v týdnu různé firmy, které třeba opravují nemocnici," řekl Bíróczi. Věří, že se turisté vrátí v sezoně, kdy je tradičně v Českém Švýcarsku nápor nejvyšší.

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko odhaduje propad tržeb v Českém Švýcarsku v souvislosti s požárem na 600 milionů korun. Letos očekává pokles návštěvnosti až o 40 procent. Zavřené totiž zůstanou ohněm poškozená Edmundova soutěska a Gabrielina stezka k Pravčické bráně.

Hořet začalo v národním parku loni 24. července. Požár se rozšířil na 1060 hektarů a na jeho uhašení se podílelo 6000 hasičů. Policie požár vyšetřuje jako obecné ohrožení. Obyvatelé několika obcí se museli evakuovat, v osadě Mezná shořely tři domy.

