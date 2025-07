České a Saské Švýcarsko sjednotily přístup v ochraně přírodě i prevenci

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přístup k prevenci či požární ochraně nebo k ochraně přírody je v národním parku České Švýcarsko a v národním parku Saské Švýcarsko po letech jednotný. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) uvedl, že v ČR oproti Německu stále není možný vstup návštěvníků do lesů na vlastní nebezpečí. Mělo by se to podle něj změnit, ale zatím pro svůj návrh nenašel politickou podporu."V zákoně o ochraně přírody a krajiny a v zákoně o lesích je tento princip aplikován - do lesa se vstupuje na vlastní nebezpečí," uvedl Hladík. "Pak tady máme ještě občanský zákoník a ten bohužel je v Česku judikován a vykládán takovým způsobem, že je hnán k zodpovědnosti vlastník a to je špatně," doplnil ministr, který se opakovaně pokusil najít podporu pro změnu občanského zákoníku. "Já si myslím, že bychom měli změnit občanský zákoník, který je v kompetenci ministerstva spravedlnosti a upravit ho takovým způsobem, aby byl souladný se zákonem o ochraně přírody a s lesním zákonem," dodal.

Správy obou národních parků se scházejí a diskutují o problémech, aby se o důležitých věcech nerozhodovalo rozdílně. "Rozdíly samozřejmě panují v některých nuancích," řekl na dotaz ČTK ředitel správy národního parku České Švýcarsko Petr Kříž. "My samozřejmě zajišťujeme bezpečnost návštěvníků, kdežto na německé straně je přístup trošku odlišný," uvedl. Na české straně jsou proto cesty, kde hrozí nebezpečí páru stromů či kamenů, uzavřené. Mezi nimi například Gabrielina stezka k Pravčické bráně, kterou uzavřel požár v roce 2022.

Po třech letech se naopak učinila taková bezpečnostní opatření, aby bylo možné v omezeném režimu zpřístupnit Edmundovu soutěsku, v níž Hřensko provozuje plavbu na lodičkách. Obecně obnova infrastruktury hasičů či návštěvnické infrastruktury vyšla bezmála na 300 milionů korun, připomněl Hladík. Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO) uvedl, že kraj přispěl částkou 34 milionů korun. Lidé po požáru například mohli díky krajským penězům využívat ubytovací vouchery.

Zpřístupnění Edmundovy soutěsky bylo velmi náročné pro pracovníky obce, specializované firmy i odborníky. Odtěžili zhruba 220 stromů, vyčistili koryto říčky Kamenice od popadaných kmenů. Od soboty bude soutěska přístupná veřejnosti. Lístky budou zatím k zakoupení pouze v informačním centru v budově obecního úřadu. Denně se na pramicích sveze maximálně 50 lidí, k lodičkám se dostanou jen s průvodcem.

Jako součást protipožární ochrany Hřensko schválilo v roce 2023 vyhlášku omezující používání pyrotechniky na zastavěném území obce. Hladík dnes řekl, že senátní výbor ve středu doporučil ke schválení finální novelu o pyrotechnice. "Novela o pyrotechnice znamená konec volně prodejné nebezpečné pyrotechniky," zdůraznil ministr.

Požár zasáhl národní park v noci na 24. července 2022. Hasiči zasahovali 21 dní. V Mezné požár zcela zničil několik domů. Muže obžalovaného ze založení požáru krajský soud nepravomocně zprostil obžaloby.

