Cena palivového dříví meziročně stoupla na více než dvojnásobek. Poptávka roste kvůli energetické krizi

Průměrná cena palivového dříví v druhém čtvrtletí meziročně stoupla na 1001 Kč za metr krychlový, což je nárůst o 111 procent. Cena roste od začátku roku. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Soukromé firmy i Lesy ČR pozorují výrazný nárůst poptávky po dřevu, lidé se zásobují nejen na zimu, ale i na další roky.Od začátku roku se prodalo 68 409 metrů krychlových palivového dříví. Loni se za stejné období prodalo 128 244 metrů krychlových. Lesy ČR podle aktuálního ceníku prodávají metr krychlový palivového dříví za 850 Kč bez DPH.

Proti prvnímu čtvrtletí průměrná cena dřeva podle ČSÚ vzrostla o 33 procent, v prvním čtvrtletí proti předchozímu období vzrostla 31 procent. Loni stál metr krychlový v druhém čtvrtletí průměrně 473 korun. V loňském roce ceny palivového dříví čtvrtletně rostly o méně než deset procent. Za loňský rok byla průměrná cena za metr krychlový 503 korun.

Podle mluvčí Evy Jouklové podnik v souvislosti s energetickou krizí eviduje nárůst poptávky zhruba o třetinu. Levnější zdroje energie hledají hlavně fyzické osoby, kteří topí v domácnostech. "Fyzickým osobám umožňujeme nakoupit palivové, případně vlákninové dříví za přijatelných cenových podmínek, pro třetí kvartál jsme také proto ceny nenavyšovali. Zároveň ale chceme předcházet spekulacím ve smyslu, levněji koupím a dráž prodám," řekla ČTK Jouklová. Ve smlouvě proto podnik uvádí, že jde o dříví výhradně pro vlastní spotřebu, a také limituje fyzickým osobám množství prodaného dřeva. Více informací je na webu

Novým trendem na trhu se dřevem v souvislosti s energetickou krizí je podle mluvčí snaha využít vlákninu pro průmyslové využití jako energetický zdroj na spalování, což se týká především elektráren nebo tepláren. "Z hlediska výhřevnosti je vláknina lepší než klasická biomasa z těžebních zbytků. Provozovny při nedostatku plynu hledají alternativy, za které jsou ochotni platit pro dodavatele výhodné ceny," uvedla Jouklová.

Lesnická firma Uniles, která dodává palivové dříví výhradně domácnostem, uvedla, že zaznamenává ohromnou poptávku. Ta se každý měsíc zvyšuje a je přibližně trojnásobná proti letním měsícům v minulém roce.

Podle vedení společnosti se lidé v obavách z energetické krize zásobují nejen na zimu, ale i na další roky. "Lidé v obavách z energetické krize se předzásobují nejen na následující zimu, ale i na dva až tři roky dopředu. V současné době máme čekací dobu přibližně dva měsíce, a proto zvažujeme nákup dalšího štípacího automatu. Cena palivového dřeva na třetí čtvrtletí vzrostla oproti konci června přibližně o deset procent. Zájem je i tak o všechny druhy i sortimenty. Nahoru jdou i ceny pelet," uvedla firma.

Zájem o palivové dříví se podle Jiřího Svobody, předsedy Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) a a ředitele Lesního družstva obcí v Přibyslavi zvyšuje setrvale. "Ale že by to byl třeba dvojnásobek toho, co vloni, to určitě není," řekl. Platby za palivo podle něj kopírují ceny, za jaké se prodává vlákninové dříví výrobcům dřevotřískových desek nebo do papíren. Jeho cena se meziročně zvýšila asi o 400 korun za metr krychlový. U jehličnatého dřeva na palivo se podle předsedy ceny bez daně pohybují okolo 1200 a 1300 korun za metr krychlový, u dřeva listnatých stromů mezi 1500 až 1900 korun.

Levněji vyjde, pokud se lidé s lesníky domluví na tzv. samovýrobě a určené dřevo si sami vytěží. "Tam se odečítá cena té práce a přibližování, takže tam se ta cena může pohybovat v řádech několika málo stokorun," řekl Svoboda. Zájem je podle něj limitovaný tím, že ne každý takovou práci umí, navíc potřebuje motorovou pilu a povoz, aby mohl dřevo z lesa odvézt.

Počet lidí, kteří koupí kamna a začnou shánět dřevo, asi ještě stoupne, až skutečně dostanou vysoké faktury za topení, předpokládá Svoboda. V Česku přibývají například také velké výtopny na biomasu. Kvůli vysokým těžbám z posledních let se ale zásoba dřeva v lesích snižuje. "To pnutí tady do budoucna bude velké," předpokládá předseda SVOL.

