Češi a elektroauta: Skoro polovina lidí je odmítá nebo je skeptická, nadšenců je 19 procent

Jaroslav Řezáč 12.6.2024 05:03

asi tak, pokud jste ekologicky smýšlející, tak si ekektroauto nepořádíte.



Pokud chcete nějakou " zajímavost" a máte ty peníze, tak asi to je možné.



Měli bychom se přestat oblbovat, že elektroauto je nějaká ekologie, protože evidentně není.

Uhlíkově neutrální je až po ujetí 150-220 tisíc km. Což je pro mnohé 15-20 let provozu, tedy doba jaká se počítá životnost konstrukce je 15 let.



Odpovědět