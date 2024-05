Dojedu tam? Rady, jak se majitelé elektroaut mohou vypořádat s úzkostí z dojezdu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | uflypro / Depositphotos To nechceš.

Co nedá spát řidičům, kteří jsou čerstvými uživateli elektromobilů či přesednutí do něj zvažují? Obava, zda je elektromobil opravdu doveze do cíle, jestli je cestou nenechá někde viset s prázdnou baterií. Je to obava tak konkrétní, že se pro ni vžilo označení „úzkost z dojezdu“.V Norsku, které je v přechodu na elektromobilitu podstatně dál než Česko, se v roce 2013 slovo rekkeviddeangst , označující právě úzkost z dojezdu, málem stalo slovem roku. Skončilo hned druhé.

Poprvé se pojem úzkost z dojezdu objevil ale už mnohem dříve, v roce 1997, tedy v době, kdy u nás o elektromobilitě nebylo vidu ani slechu. Tehdy jej použil Richard Acello v článku pro San Diego Business Journal v reportáži o řidičích elektromobilů GM EV1.

Na úzkost z dojezdu u nových či potenciálních řidičů elektromobilů se nedávno zaměřila i studie Chalmersovy technické univerzity ve Švédsku a Delawarské univerzity v USA. Vědci se v ní zajímali o prožitky a vnímání elektromobility u čerstvých řidičů elektromobilů. A snažili se přijít na to, jak se lidé mohou s úzkostí vypořádat.

Výzkumníci uznávají, že v jistém ohledu je přechod ze spalovacího vozu do elektromobilu určitá mentální evoluce. Se spalovacími auty na jednu nádrž totiž zpravidla dojedete opravdu daleko a „nic neřešíte“, a když je potřeba natankovat, tak je čerpací stanice za každým rohem. Naplnit nádrž trvá chvilku, neřešíte kompatibilitu zástrček, klientský účet. Natankujete, zaplatíte, jedete.

Nabíjení elektromobilu je trochu dobrodružnější součást mobility. Jak zjistili vědci, noví řidiči elektromobilů však často zůstávají u starého způsobu myšlení. Úzkostlivě pak kontrolují stav nabití baterie a vyhlížejí vhodná dobíjecí místa. Přesně tohle pak u řidičů vyvolává pocit úzkosti.

„Zkušení uživatelé elektromobilů dají auto nabíjet automaticky po příjezdu domů nebo do práce. Stane se to součástí jejich ranní nebo večerní rutiny. A díky tomu nemusí myslet na to, kde cestou dobijí,“ říká profesorka Frances Spreiová z Chalmers University of Technology, která studii vedla spolu s Willettem Kemptonem z University of Delaware.

„U elektromobilů hraje velkou roli doba, potřebná k nabití vozu. Když ale dáte elektromobil po příjezdu z práce nabíjet přes noc, je času na pomalé nabití dostatek,“ říká Frances Spreiová. „Co si musí řidiči elektromobilů dobře naplánovat, jsou dlouhé cesty.“ V tom dnes ale pomohou buď samotná auta se svým softwarem nebo navigace.

Největší není nejlepší

Jednou z cest, kudy se udávají myšlenky lidí při zvažování elektromobility, je pořídit si vůz s co největší baterií. Jak ale naznačují výzkumníci, dost možná se dá jít jinou, levnější cestou. Protože čím větší je baterie elektromobilu, tím víc stoupá jeho cena.

„Trend pořizovat velké baterie je tu patrný,“ říká profesorka Frances Spreiová. Ale podle výzkumů by většině řidičů měl pro pohodlný život stačit i elektromobil, jehož baterie dovolí menší dojezd, než má běžné auto se spalovacím motorem.

Velké baterie dávají smysl, pokud řidič často jezdí dlouhé trasy. Ale na většinu běžného ježdění stačí elektromobil s menší kapacitou baterie.

Podle Spreiové pro každodenní jízdu většiny lidí elektromobilem není třeba o nabíjení příliš přemýšlet. Je potřeba mít doma či v zaměstnání možnost připojit automobil k elektrické síti. Žádná úzkost z dojezdu se pak nekoná.

Jednoduchou odpověď na to, jak se mohou potenciální řidiči elektromobilů vypořádat s úzkostí z dojezdu, dává studie American Automotive Associacion z roku 2020. Jejich lékem na ni i na všeliké jiné obavy z elektromobilů je doporučení prostě si elektromobil pořídit.

