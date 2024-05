Miroslav Bobek: Odešel Makumba, ikona ochrany goril

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Bobek / Miroslav Bobek / Zoo Praha Makumba, stříbrohřbetý samec gorily nížinné.

„Zůstaň na místě. Nehýbej se,“ šeptala do hlasitého gorilího pokřiku německá primatoložka Daniela Hedwig. „Je to OK, hlavně se nehýbej,“ opakovala a mně proběhlo hlavou, jestli zvednout fotoaparát a pokusit se udělat svou životní fotografii. Už dříve jsem si tuhle situaci snažil představit a vždycky jsem skončil na tom, že začnu v panice utíkat – což by bylo to nejhorší, co bych mohl udělat. Před pár vteřinami se snad jen pět metrů přede mnou ve výhružném postoji zastavil stříbrohřbetý samec gorily nížinné. Makumba.Samozřejmě to bylo nedorozumění. Nedopatřením jsme se dostali mezi Makumbu a dvě z jeho samic. Byla to asi Bombe, která spustila povyk. Co už Makumbovi zbývalo, než se pořádně předvést…?

Od tohoto mého setkání s Makumbou, ke kterému došlo v Dzanga Sangha na jihozápadě Středoafrické republiky, uplynula už spousta let. Stále jsem však Makumbu a jeho rodinu na dálku sledoval. Nedávno mi bohužel přišla ta nejhorší zpráva: Makumba zemřel.

Vzápětí jsem se dozvěděl, že o život přišel v noci ze 14. na 15. května v důsledku potyčky s osamělým samcem. K podobným potyčkám stárnoucího Makumby s mladšími samci, kteří usilovali o jeho vůdčí postavení, docházelo již dříve, ale zpráva o jeho smrti byla přesto šokující.

Makumbovi bylo více než 45 let a v průběhu času se stal otcem minimálně osmnácti mláďat, která měl se šesti samicemi. Habituace Makumby a jeho rodiny – tedy jejich přivykání na blízkost lidí – začala v roce 2000, kdy mu bylo dvacet let. Později se pak stal skutečnou ikonou a symbolem ochrany jak Dzanga Sangha, tak goril nížinných. Byl hrdinou mnoha dokumentů, jeho fotografie mnohokrát oběhly celý svět, také díky němu vznikla řada vědeckých prací (mj. českého týmu v čele s Klárou Petrželkovou z Akademie věd) a v neposlední řadě ho navštívilo asi deset tisíc turistů, kteří přinesli nemalé finanční prostředky.

Makumba byl první gorilí samec, kterého jsem viděl ve volnosti. A přestože naše seznámení bylo poněkud vypjaté, při dalších setkáních jsem ho poznal jako mírumilovného vůdčího samce gorilí rodiny. Na jeho mohutnost a eleganci nikdy nezapomenu. Splnil mi velký sen. A jeho snímky, které jsem kdysi pořídil v Dzanga Sangha, nám budou v Zoo Praha stejně jako doposud pomáhat v tom, abychom informovali o životě goril ve střední Africe a získávali veřejnost pro jejich ochranu.

Sbohem, Makumbo…

