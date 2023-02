Češi nabídnou Ukrajině expertizu energetiky i rostlinné genomiky

Foto | Matt Seymour / Unsplash Jedním z negativních důsledků ruské agrese zničení genetické banky v Charkově, která shromažďovala přibližně 150 000 vzorků různých zemědělských plodin.

Čeští odborníci jsou připraveni pomoct Ukrajině na cestě k její obnově, poskytnout mohou například svou expertizu jaderné energetiky či rostlinné genomiky. V rozhovoru, který ČTK poskytla Akademie věd ČR (AV ČR), to řekla její předsedkyně Eva Zažímalová. Připomněla, že akademie podpořila ukrajinské vědce hned na začátku války mimo jiné nabídkou pracovních pozic.

V rozhovoru označila Zažímalová Ukrajinu jako obilnici Evropy i Afriky. I proto je podle ní jedním z negativních důsledků ruské agrese zničení genetické banky v Charkově, která shromažďovala přibližně 150 000 vzorků různých zemědělských plodin.

"To se bude strašně těžko nahrazovat, ale my alespoň těmi našimi zdroji bychom pak mohli pomoct, až bude možné se tím zabývat," řekla. "U nás je rostlinná genomika na špičkové světové úrovni, takže i s tou dlouhodobou perspektivou budeme moct třeba pomoct i s vývojem nebo šlechtěním nových plodin," popsala Zažímalová, jak čeští vědci v budoucnu mohou pomoct Ukrajině.

Vědci podle Zažímalové budou podporovat také obnovu infrastruktury a jaderné energetiky, zachování kulturního dědictví či rozvoj znalostí informačních technologií. Ukrajinci se podle Zažímalové prokázali jako "vynikající žáci v oblasti informačních technologií", protože se rychle a kvalitně naučili používat západní zbraně.

AV ČR podle Zažímalové pomohla ukrajinským odborníkům hned v březnu 2022, kdy mimo jiné představila program Researchers at Risk Fellowship. Díky němu mohla Akademie zaměstnat až 50 vědců z Ukrajiny, a to po dobu dvou let.

"Šlo nám o to, abychom mohli ty kolegy z Ukrajiny podpořit nikoli materiálně, ale platově. Materiální zabezpečení poskytl příslušný ústav, a z centrálních zdrojů Akademie věd jsme dali prostředky na osobní náklady ve výši, řekněme, nadprůměrného platu vědeckého pracovníka v České republice, respektive na Akademii věd," řekla Zažímalová.

Inspirací pro zavedení programu na pomoc ukrajinským odborníkům byla podle Zažímalové podobná schémata, která fungují v západní Evropě a podporují vědecké pracovníky pronásledované autoritářskými režimy.

"My u toho samozřejmě nechceme zůstat, protože vidíme okolo sebe, že jsou i jiné země, kde ty problémy jsou, a mohou být stále aktuálnější, příklad je Afghánistán, Írán," dodala předsedkyně AV ČR.

Akademie věd podle své předsedkyně zároveň přispívá k vyvracení dezinformací. Například odborníci z Psychologického ústavu a Sociologického ústavu AV ČR objasňují chování lidí či společnosti ve vypjaté situaci při válce na Ukrajině. Zažímalová vyzdvihla i práci Slovanského ústavu, jehož pracovníci rozumí východoevropskému regionu a jeho historii.

