České SÚRAO bude u zkušebního provozu prvního hlubinného úložiště ve Finsku

Češi se zúčastní zkušebního provozu celosvětově prvního hlubinného úložiště radioaktivních odpadů ve Finsku. Zástupci české Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) budou na místě od podzimu sbírat zkušenosti pro přípravu úložiště v Česku. V tuzemsku správa zatím připravuje geologický průzkum čtyř vyhlédnutých lokalit pro úložiště. Původně měl průzkum začít na začátku letošního roku, SÚRAO však dosud čeká na vyřízení povolení k průzkumu od ministerstva životního prostředí (MŽP). Zpoždění v celé přípravě úložiště, které by mělo být v provozu od roku 2050, ale podle správy zatím nehrozí, sdělili zástupci SÚRAO. Finské úložiště by mělo zahájit ostrý provoz v příštím roce, Češi ho chtějí využít jako vzor.Hlubinné úložiště má být podle plánů správy konečným řešením životního cyklu radioaktivních odpadů. V úložišti mají být půl kilometru pod zemí trvale uložené hlavně tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Úložiště je podle taxonomie EU podmínkou pro další fungování jaderné energetiky. Kromě Česka připravují svá úložiště i další státy.

Nejdále je v přípravě svého úložiště Finsko. Projekt Onkalo na jihozápadním pobřeží země, nedaleko jaderné elektrárny Olkiluoto, by měl být zprovozněn v příštím roce. Podle plánů by se do roku 2145 mělo v podzemí uskladnit kolem 3000 měděných kontejnerů s vyhořelým jaderným odpadem. Onkalo by pak mělo podle finské společnosti Posiva bezpečně uchovat radioaktivní odpad příštích 100 000 let.

Letos na podzim chtějí Finové zahájit zkušební provoz úložiště, zatím bez vyhořelého jaderného paliva. "Česká republika bude po celou dobu toho zkušebního provozu přítomná. Budeme se účastnit tří samostatných workshopů, kdy odborníci ze SÚRAO na místě uvidí, jak se přemísťuje jaderné palivo do kontejnerů, jak se zaváží do podzemí a jak se ukládá do ukládacích vrtů. Budeme také například u nasimulování možných havárií a jejich řešení," řekla vedoucí úseku přípravy úložišť Markéta Dohnálková. Podle ní půjde o unikátní možnost pro nasbírání zkušeností pro přípravu úložiště v ČR.

Česká republika zatím pro vlastní úložiště vytipovalo čtyři lokality, z nichž chce do roku 2030 vybrat finální místo. Jde o lokality v obcích Horka a Hrádek na Vysočině, Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku. K určení nejvhodnějšího místa chtělo SÚRAO v úvodu letošního roku zahájit rozsáhlý geologický průzkum jednotlivých míst, dosud však čeká na vyřízení svých žádostí o stanovení průzkumného území ve vytipovaných obcích. Žádosti na MŽP podalo původně loni v únoru. Ministerstvo si následně vyžádalo jejich doplnění, což podle Dohnálkové SÚRAO učinilo ještě během loňského léta a od té doby čeká. MŽP k projednání žádostí uvedlo, že správní řízení na všech lokalitách stále pokračuje. "Někteří účastníci řízení podali námitku podjatosti ministerstva a dokud nebude o této námitce pravomocně rozhodnuto, ministerstvo životního prostředí nemůže činit žádné další úkony v řízení," uvedla mluvčí Veronika Krejčí. Obce se hlubinnému úložišti dlouhodobě brání. Podle nich stát stále nezajistil obcím v podobných řízeních dostatečná práva.

České úložiště by mělo mít vyšší kapacitu než ve Finsku. Aktuální plány SÚRAO počítají s náklady až kolem 130 miliard korun, do nichž ovšem ještě promluví inflace a další změny cen. Do nákladů správa započítala uskladnění paliva z jaderných elektráren Temelína a Dukovamy, přičemž promítla i uvažované tři nově postavené reaktory. V případě stavby jiného počtu nových bloků, o čemž by vláda měla rozhodnout letos, by náklady byly jiné.

