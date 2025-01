České zemědělství potřebuje strategii, kam se sektor bude vyvíjet, tvrdí svaz

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ke zlepšení situace v zemědělském sektoru je potřeba vytvořit jasnou budoucí strategii zemědělství a zaměřit se na redukci byrokracie. V rozhovoru s ČTK to na konci roku řekl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Zemědělce v roce 2025 čeká několik změn, jednou z nich je například často kritizované zpřísnění protierozního opatření a několik novel. Podle Pýchy však farmáři potřebují vědět, kam bude české zemědělství směřovat.Šéf svazu tvrdí, že zemědělcům se nebude dařit lépe, dokud budou muset plnit další opatření a budou cítit nejistotu. "Teď je ta doba, kdy je potřeba si říct, zanalyzovat si, kam se ten sektor bude vyvíjet," řekl Pýcha.

Za výzvu, kterou je nutné reflektovat, vnímá například diskutovaný vstup Ukrajiny do Evropské unie, dohodu o volném obchodu mezi Evropskou unií a jihoamerickými státy ze sdružení Mercosur, nové stravovací návyky či chystaná evropská nařízení. "Zemědělci čekají a ptají se, co teda bude dál, co teda mají dělat," dodal.

Podle Pýchy je potřeba se na cíle zemědělství zaměřit v připravované aktualizaci strategie ministerstva zemědělství, jejímž cílem je určit směr, kterým by se mělo v budoucích letech zemědělství ubírat. Resort ji představí v lednu, v současnosti vypořádá připomínky. Pýcha kritizuje, že strategie odpovědi nenabízí. "Máme tam sice nějaké cíle, máme tam některé komodity, ale v podstatě ani nevíme, proč tam jsou dané, jak jsou tam dané, co jsme tím chtěli docílit," řekl.

Strategii označil Pýcha za obrovské zklamání, podle něj chybí větší diskuse a jednání. Právě na hlubokou diskusi o budoucnosti zemědělství se svaz plánuje v novém roce zaměřit. "Abychom těm zemědělcům ukázali alespoň nějaký směr," dodal. Upozornil, že zemědělci prodělávají na pěstování řepky, obilí i cukrovky, což ale vláda nereflektuje.

Podle agrárního ekonoma Tomáše Maiera z České zemědělské univerzity je mimo jiné potřeba zlepšit podnikatelské prostředí v zemědělském sektoru. "Aby nám primární agrární produkty neodtékaly do zahraničí, aby se to u nás i zpracovávalo. Vyvážíme obrovské množství syrového mléka, živých zvířat a zpracovává se to v zahraničí. To je hodně špatně," uvedl Maier.

Agrární analytik Petr Havel za jednu z výzev do nového roku považuje rychleji aplikovat výsledky vědy a výzkumu do zemědělské praxe a měnit některé technologické postupy, například prostřednictvím chytrých technologií. "Lze očekávat pokračující tlak na životní podmínky zvířat, což zvýší zemědělcům náklady, a také tlak na snižování emisí v chovech hospodářských zvířat, což také náklady zvýší," dodal.

V platnost by v roce 2025 mohla vstoupit například novela veterinárního, lesního a mysliveckého zákona. Novelu lesního zákona už dříve podpořila Sněmovna, veterinární zákon by Sněmovna měla po poslaneckých úpravách projednat začátkem nového roku. Do Sněmovny zamíří také sporná myslivecká novela, podle níž by myslivci museli ulovit minimální počty zvěře, které jim určí stát.

