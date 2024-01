Česko bylo loni čtvrtým největším vývozcem elektřiny v EU

Břetislav Machaček 20.1.2024 12:24

Nebýt privatizace části elektrárenských podniků a "prožrání" jejich zisků,

tak bylo dost peněz na několik JE a bylo by po problémech, které nás čekají.

Dnes ještě levně vyvážíme a peníze se rozkutálejí do kapes jak soukromých,

tak i ve státním rozpočtu a budoucí JE a OZE se budou stavět na dluh.

Za pár let uhelky doslouží a budeme elektřinu dovážet. Otázkou je odkud

a za kolik. Každopádně ji bude dost pro ty, kteří na ni budou mít a ti

ostatní se vrátí o desítky let nazpět, když si ji nebudou moci dovolit.

Skutečně se tak splní sen ekologistů o absolutním snížení spotřeby a o ekologizaci hospodářství. Zaniknou tisíce podniků, které půjdou tam,

kde budou lepší podmínky k podnikání. Jsem rád, že už mám téměř odžito

a nezávidím mladé naivní generaci to, že pečení holubi létají rovnou do

huby. Nic není zadarmo a to ani ta energie z OZE, jak to pomatenci tvrdí,

ale to je zbytečné opakovat vše, co už tu bylo mnohokrát řečeno. Chyba

zbavit se slepice snášející zlatá vejce se už stala a nelze ji napravit!

