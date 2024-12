Česko v Bruselu opět vyzvalo k zákazu klecových chovů drůbeže v EU

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Preston Keres / U.S. Department of Agriculture / Preston Keres / U.S. Department of Agriculture / Flickr.com

Česká republika při jednání v Bruselu opět vyzvala ostatní členské státy Evropské unie k zákazu klecových chovů drůbeže. Českým novinářům to řekl ministr zemědělství Marek Výborný, který se v belgické metropoli účastnil dvoudenního zasedání unijních ministrů. V Česku začne zákaz platit v roce 2027, ostatní země to zatím příliš neřeší.Dvoudenní jednání unijních ministrů zemědělství bylo velmi nabité, jedním z diskutovaných témat byly i dobré životní podmínky zvířat. "Za Českou republiku jsme zdůraznili, že pokud se máme bavit skutečně poctivě a spravedlivě o pohodě zvířat, tak je potřeba harmonizovat některá opatření, která Česká republika již učinila, a to je například konec klecového chovu nosnic," uvedl Výborný. "My ho máme schválený k roku 2027, zbytek Evropy se tak trochu tváří, že se ho to netýká. To my nepovažujeme za fér," dodal.

Další nyní projednávané pravidlo se týká přepravy hospodářských zvířat. "Toto téma je pro nás velmi zásadní. Jsme významným exportérem hovězího dobytka, a pokud by připravované nařízení znamenalo de facto znemožnění exportu, tak by to mělo velký dopad pro celý sektor živočišné výroby v České republice," uvedl český ministr. "Zopakovali jsme naše argumenty, aby se znovu otevřelo téma teploty při exportu zvířat i otázka povinných zastávek. Jsou to věci, které považujeme za nedodiskutované a bude se jimi opět zabývat polské předsednictví," dodal Výborný.

Česku například vadí, že Evropská komise navrhla mimo jiné zkracování maximální doby převozu na jatka. A například v době, kdy teploty překročí 30 stupňů Celsia, by se podle návrhu zvířata směla převážet jen v noci.

