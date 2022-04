Českou lesní kalamitu mají vyřešit stromky z Číny

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

České lesy dostaly v posledních letech zabrat. Na jejich žalostném stavu se podepsalo sucho, kůrovec, ale i muži s motorovými pilami. Lokálně na Vysočině jsou některé porosty poškozené objímáním seniory. Problém s obnovou je, že v českých školkách není dostatek sazenic pro výsadbu nových lesů. Manažeři Největšího státního lesního podniku ale nalezli řešení: stromky se dovezou z Číny. Ochráncům přírody se to ale nezdá.„Charakter našich školek není připravený na tak masivní kalamitu. Vlastně na žádnou kalamitu,“ říká tiskový mluvčí Největšího státního lesního podniku. Stromků je v nich podle něho poskrovnu. „Ostatně to na vlastní oči vidí každý, kdo do školky vozí děti. Ani větvička. S tím ty lesy nezachráníme.“

Největší státní lesní podnik ale díky svému výzkumnému oddělení našel řešení, jak v dohledné době znovu vybavit české lesy stromy. „Protože les bez stromů není úplně ten pravý les, na jaký jsme zvyklí,“ vysvětluje tiskový mluvčí Největšího státního lesního podniku.

„Ukázalo se, že Čína je schopna dodat stromy. Množství záleží na požadované kvalitě,“ vysvětluje tiskový mluvčí. „Můžeme si objednat velmi kvalitní, realistické stromy, ale těch za tu cenu bude jen pár. Anebo si můžeme objednat neomezené množství strašně nekvalitního šuntu. Což nejspíš uděláme, protože dva stromy, to furt není les,“ objasňuje tiskový mluvčí.

Investigativním novinářům se podařilo získat objednávku na první dodávku stromků, která je ale v čínštině. Podle tří dotázaných sinologů se zdá, že došlo k fatálnímu omylu. Strojový překlad nabídky čínského dodavatele zřejmě nepřesně přeložil umělý vánoční stromek a čeští lesníci si tohoto významového posunu nevšimli.

„Ne, všimli,“ reaguje na dotaz tiskový mluvčí Největšího státního lesního podniku. „To je záměr. Umělý stromek nemusíte zalévat, ani se o něj starat, nehrozí škody okusem, stromek díky svému materiálu vydrží několik generací, takže je to trvale udržitelné, čili umělé stromky mají jen samé výhody.“

„My navíc objednáváme stromky se stojánkem, takže odpadne i to úmorné vysazování, ze kterého bolí záda,“ říká tiskový mluvčí Největšího státního lesního podniku. „Jen ještě nevíme, jestli pořídit i stromky, které na sobě mají světýlka. V ceně rozdíl není. Ale nevíme, jestli máme dost prodlužek,“ dodává tiskový mluvčí.

Ochráncům přírody z Hnutí Vzpruha se to nějak nezdá. „Nějak se nám to nezdá,“ říká konkrétně jejich lesní expert. Záměr podle něho vyvolává celou řadu otázek. „Třeba kam dají všechny ty krabice, v kterých stromky Čína dodá,“ ptá se expert.

„Krabice rozložíme pod ty stromky. Ochráncům přírody řekneme, že je to mulč, to určitě rádi uslyší,“ odbývá kritiku tiskový mluvčí.

„Některé stromky budou hrát i melodie s vánočními motivy. To žádný náš současný strom neumí,“ uzavírá tiskový mluvčí.

reklama