Expert Sumec promluvil: Konečně je jasno, co otrávilo ryby v Bečvě!

Foto | Miroslav Přikryl / Český rybářský svaz Stín experta na hladině otrávené řeky Bečvy.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Je to už víc jak půl roku, co řeku Bečvu postihla ekologická havárie. Až dosud nikdo kompetentní nebyl kompetentní říci, co a odkud uniklo. Ekolist.cz má k dispozici vyjádření experta, podle kterého měli odborníci odpověď celou dobu před očima, jen ji neviděli.

Podle experta je odpověď na otázku, co vytrávilo Bečvu, čirá jako voda v lesní studánce. „Víte, co se stane rybě, kterou vytáhnete ze stoky, jako je Bečva, a dáte ji do čisté vody? Strašně se lekne a lekne,“ říká ichtyolog Ondřej Sumec. „Okamžitě. Je to v podstatě rybí infarkt. Exitus okamžitus.“

A přesně to se podle něho 20. září na Bečvě stalo. Řekou Bečvou po nějakou blíže neurčenou dobu tekla čistá voda. Jak to, že se na to nepřišlo hned? „Všichni dělali tu chybu, že ve výsledcích z laboratoří hledali znečištění. Nějakou toxickou látku. To byla ta kardinální chyba,“ líčí Sumec.

„Já jsem si všiml, že celá řada vzorků neukazovala vůbec žádné znečištění. Žádné kyanidy, kadmium, olovo, pesticidy, olej nebo saponát. Šlo naopak o znepokojivě naprosto čistou vodu,“ vysvětluje Sumec.

Podle něho si ryby v českých řekách po generace zvykaly na určitou míru znečištění. A adaptovaly se tak dokonale, že čistá voda je pro ně vlastně jedovatá.

Sumec po dohodě s inspekčními orgány, Povodím a hasiči dokonce provedl rekonstrukci toho, co se osudnou neděli mohlo stát. Povodí Moravy v jednom okamžiku podhoršilo tok Bečvy a všechny provozy v okolí Hustopečí na jednu hodinu musely uzavřít své výpusti. A v tu samou dobu hasiči do řeky vypouštěli čistou pitnou vodu. „A přesně, jak jsem čekal, ryby v proudu lekly hned. Ty v zátočinách, kde nebylo znečištění čistou vodou tak silné, se jakoby hrabaly z vody směrem k chemičce,“ popisuje Sumec výsledek rekonstrukce.

Nyní tedy víme, co „otravu“ způsobilo, je ale na místě se ptát, kdo havárii s čistou vodou způsobil. „To se bohužel asi nepodaří nikdy prokázat, protože inspekce ve správnou dobu neodebrala vzorky u výpustí. Z nich bychom věděli, odkud tam ta čistá voda houkla,“ říká Sumec.

Přečtěte si také | ŠOK: Evropská komise zakázala žárovky kvůli nedostatku vakua

Co je potřeba udělat, aby se situace neopakovala? Podle Sumce je nezbytné, aby inspekce a vodoprávní úřady přísně dohlížely na to, že podniky znečišťují řeku přesně podle vydaných povolení, ale ani o trochu méně. „A je nutné donutit podniky k tomu, aby hlásily, když se jim stane nehoda a přestanou do řeky vypouštět znečištění. Aby se dala čistá voda naředit znečištěním z nějakého jiného podniku,“ říká Sumec.

reklama