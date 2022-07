Česku pomáhají s požárem v Českém Švýcarsku Itálie, Polsko, Slovensko, Německo

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vrtulníky v Českém Švýcarsku aktuálně hasí oblast nad obcí Kamenická stráň, letadla Canadair z Itálie shazují vodu nad Hlubokým dolem. Novinářům to dnes řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. Armáda dnes nasadila k hašení třetí, silnější vrtulník. Kromě armádních strojů se do hašení požáru v národním parku zapojilo dalších pět vrtulníků. Dva poskytla policie, jeden firma Czechoslovak Group a po jednom Polsko a Slovensko. Přunášíme výběr pomoci, které poskytují vybrané země České republice v boji proti požáru v Národním parku České Švýcarsko (řazeno abecedně podle zemí).

Itálie - Do požářiště shazují vodu mimo jiné dva letouny Canadair z Itálie, které dorazily do Česka ve středu a které pojmou přes 6000 litrů vody. Čerpají ji z jezera Milada nedaleko Ústí nad Labem. Jezero Milada je vzdálené od Českého Švýcarska asi 30 kilometrů. Koupání i další aktivity v jezeře jsou ode dneška zakázány do odvolání. Letouny z Itálie vyrobila kanadská firma Canadair cíleně k hašení požárů. Nejde tak o přestavbu běžného typu letadla. Konstruktéři canadairy navrhli jako létající čluny s křídlem na vrchu trupu a zatahovacím kolovým podvozkem. Lletadla tak mohou startovat z vodní hladiny i pozemních letišť a nabírat vodu za letu.

Německo - Německo dopoledne poskytlo velkokapacitní cisterny, každou o objemu 10 000 litrů a s dostřikem 60 metrů. Stroje jsou podle mluvčího hasičů na seřadišti v Mezní Louce. U výletní restaurace Sokolí hnízdo v blízkosti Pravčické brány budou hasiči bránit tomu, aby se plameny dostaly za hranice, tedy do Německa. Požár v Národním parku Saském Švýcarsku, kam se rozšířil z Česka, hasí devět německých vrtulníků, rozsah zasaženého území je oproti Česku asi čtvrtinový. Na briefingu v Hřensku to řekl saský ministr vnitra Armin Schuster. Pokud by se situace zhoršila, je podle něj možné, že bude Německo muset požádat o mezinárodní pomoc. Saský ministr dodal, že je možné, že budou německé síly nasazeny i v České republice.

Polsko - K požáru do Českého Švýcarska dorazil v úterý polský vrtulník. Šéf polských hasičů Andrzej Bartkowiak uvedl, že v Česku pomáhá s hašením vrtulník Blackhawk s tzv. bambi vakem pro hašení za letu, který je schopný nést až 3000 litrů vody.

Přiletí na pomoc další vrtulník. Slovensko děkujem! 🇸🇰👏 pic.twitter.com/jQxlzfrx7O — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 28, 2022

Slovensko - Slovensko pošle na pomoc s hašením požáru jeden vrtulník UH-60M Blackhawk, jenž je vybaven hasicím modulem, s 30 vojáky. Dnes o tom rozhodla na mimořádném zasedání slovenská vláda. Česko kvůli požáru už dříve požádalo Bratislavu o půjčení hasicích vrtulníků, které nedávno pomáhaly hasit požáry ve Slovinsku. Český ministr vnitra Vít Rakušan tento týden řekl, že slovenské stroje musí projít po misi ve Slovinsku nejprve rychlou údržbou před tím, než budou být moci opět nasazeny do akce. S hašením požáru v Českém Švýcarsku už pomáhá slovenský stroj Mi-8 s bambi vakem na vodu o objemu 2000 litrů, a to i s posádkou.

Spousta z vás má obavy, jak je na tom naše významná přírodní památka Pravčická brána. Tak máme dobré zprávy. pic.twitter.com/3xdvHSQLae — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 28, 2022

Ohnisko u Kamenické stráně se dostalo přes řeku Kamenici. "V současné době není předpoklad, že by se rozšířil požár nebo vytyčené zóny," uvedl po 16:00 mluvčí hasičů Milan Rudolf. Pro tyto potřeby hasiči zřídili další čerpací stanoviště v obci Jetřichovice, aby se voda dopravovala ke Kamenické stráni také z druhé strany.

Vítr v Českém Švýcarsku odpoledne mírně zesílil. Podle Marvana nejde o nic extrémního, přesto je však pro hasiče komplikací. "Samozřejmě trochu pomáhá ohni ten vítr, který se malinko zvedá. Není to tragické, ale nejsme rádi," uvedl Marvan. Ve středu se hasičům podařilo uchránit evakuované obce Hřensko, Mezná, Mezní Louka a Vysoká Lípa i zatím neevakuovaný Janov. Dnes by hasiči chtěli uhasit ohniska nad domy ve Hřensku, práce jim však komplikuje právě sílící vítr. Požár v noci na dnešek dohořel až k zámečku u Vysoké Lípy, tam se ho podařilo hasičům zastavit.

Rozsáhlý požár v Národním parku České Švýcarsko, kde hoří od nedělního rána, se v noci na dnešek nerozšířil. Hasičům se daří držet hranice požáru. Ohniska jsou uvnitř této plochy. Nikdo z hasičů se za celou dobu zásahu vážně nezranil. Do středeční půlnoci bylo podle ředitele krajských hasičů Romana Vyskočila ošetřeno osm hasičů, z toho tři dostali kyslíkovou terapii, další měli drobné oděrky.

