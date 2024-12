Český návrh na zrušení pokut pro automobilky získává další podporu, řekl Fiala

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Český návrh na pomoc automobilkám, které mají zasáhnout pokuty za neplnění klimatických cílů, získává další podporovatele. Českým novinářům to v Bruselu sdělil premiér Petr Fiala, který na okraj jednání lídrů Evropské unie předal tento návrh předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové.Evropské automobilky, které neprodávají dostatečné množství elektromobilů, by měly od příštího roku začít platit pokuty. Česko usiluje o to, aby se v příštím roce pokuty neplatily a emisní cíle pro automobilky se rozložily do pěti let. Například nejsilnější lidovecká skupina v Evropském parlamentu, jehož souhlas je k případné úpravě pravidel potřebný, chce prosadit tříleté období.

"Myslím, že šance na odložení pokut, respektive zrušení pokut, je velmi vysoká. To, že se k tomu přidávají země jako Německo je velice důležité," řekl Fiala v podvečerní přestávce jednání summitu. Připustil přitom, že bude nutné hledat kompromis k získání dalších stoupenců.

Český návrh navazuje na listopadovou společnou iniciativu s Itálií, ke které se připojilo několik dalších zemí. Německo či Francie nyní podle Fialy dávají najevo podporu úpravě pravidel, k souhlasu s konkrétním českým návrhem se ale dosud veřejně nevyjádřily.

Klimatický plán EU počítá s postupným přechodem od spalovacích motorů k elektromobilům a vozidlům využívajícím další druhy pohonů šetrným k ovzduší. Řadě zemí se však nedaří rozšiřovat počet dobíjecích stanic a i kvůli dalším nedostatkům jako je malá výdrž baterií zatím nedokážou elektromobily klasickým autům konkurovat. Zájem o ně je proto menší, než se očekávalo, s čímž se musí vyrovnat výrobci.

Český premiér prohlásil, že automobilky by peníze, které by šly do pokut, mohly věnovat na další protiemisní opatření. Evropská komise by se podle něho měla návrhem zabývat v rámci širokého dialogu již v lednu. Tato debata by měla předejít i tomu, aby úprava pravidel neznevýhodňovala ty automobilky, které stanovený podíl výroby elektromobilů dokážou splnit a sankce by jim nehrozily, dodal premiér. Evropští lídři podle něj budou patrně o tématu diskutovat na dalším summitu v březnu.

