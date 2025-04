Automobilky dostanou více času na splnění emisních cílů, navrhla Evropská komise

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Evropská komise (EK) navrhla úpravu systému pokut pro výrobce aut, kteří neplní emisní cíle. Automobilky by nově měly vykazovat plnění cílů za tříleté období, nikoli za každý rok. Oznámila to Evropská komise.Navrhované změny podle EK dají automobilkám více času na splnění emisních cílů a umožní jim vyhnout se placení pokut v letošním roce. Česká vláda již dříve uvedla, že bude usilovat o prodloužení období, za které by automobilky měly plnění emisních cílů vykazovat, ze tří na pět let.

"Evropská komise dnes navrhla cílenou změnu nařízení, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nová auta a dodávky," stojí v prohlášení unijní exekutivy. Nová flexibilita znamená zprůměrování emisních cílů za tříleté období let 2025, 2026 a 2027. "Tento přístup umožňuje výrobcům vyrovnat jakékoli nadměrné roční emise překonáním cíle ve zbývajících letech. Tato dodatečná flexibilita pomůže chránit kapacitu průmyslu investovat do čistého přechodu při zachování cíle pro rok 2025 a udržení průmyslu na cestě k dalšímu kolu snižování emisí," dodala komise.

"Náš vysoce inovativní automobilový průmysl dekarbonizuje, aby přispěl k boji proti změně klimatu, ale také aby si udržel svou konkurenční výhodu na světových trzích," okomentovala krok předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. "Díky dnešní iniciativě poskytujeme tomuto klíčovému odvětví větší flexibilitu a zároveň držíme směr našich klimatických cílů. Společně chceme dokázat, že dekarbonizace a konkurenceschopnost mohou jít ruku v ruce," dodala.

Podle českého ministra dopravy Martina Kupky (ODS) je dnešní návrh Evropské komise "takovým malým, ale citelným povzbuzením" v oblasti evropského automobilového průmyslu. "Bojovali jsme za to, aby bylo období vykazování emisních cílů delší. Ale i tak je to pozitivní posun, od kterého jsme s to se odpíchnout a dále bojovat za dostupná a kvalitní auta. Musíme omezit regulace a více spoléhat na trh a technologické inovace. To je cesta, jak si udržet konkurenceschopnost a dojet vlak jménem Amerika a Čína," řekl dnes Kupka ČTK.

Komise v této souvislosti vyzvala spoluzákonodárce, tedy Evropský parlament a Radu EU, která sdružuje členské státy, aby "neprodleně dosáhli dohody o tomto pozměňovacím návrhu, aby byla zajištěna předvídatelnost a jistota pro automobilový průmysl a investory."

reklama