Čeští vědci hledají cestu, jak mohou zemědělci uložit více uhlíku do půdy

Alena Lyskova 4.3.2024 08:49

Tak jsem si myslela, že největší nebezpečí pro zemědělce jsou politici a EU komise ale vypadá to, že skupina se rozrůstá o vědce, kteří nemají do čeho píchnout a potřebují si vymyslet nějakou bohulibou činnost. Snad z toho pro ně také něco kápne i když pro společnost přínos nulová. Nebo se snad uhlíku uloženého v půdě najíme?

Těšila jsem se na to, že ubude byrokracie, ministr to zemědělcům slíbil nebo snad ne? A ejhle nová katastrofa na obzoru. Zemědělci už nebudou pracovat na poli, budou vyplňovat další desítky výkazů a statistických hlášení aby prokázal kolik uhlíku se jim podařilo do půdy uložit. Nesplníš bude sankce, to znamená další příjem do státního rozpočtu. Ještě pár takových inovativních myšlenek a máme rozpočet přebytkový. Ono nestačí, že hlásíme, kolik skot z prominutím vysere. Budeme hlásit i kolik uhlíku naše pole pojme na věčné časy nebo snad doba bude určitá. "Všichni zemědělci hajdy na vysoké školy pokud to půjde alespoň na dvě. Jinak máte smůlu". Věda je věda a vědci také musí z něčeho žít.

