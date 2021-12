ČEZ požaduje další výjimku pro Prunéřov II, ekologické organizace nesouhlasí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Greenpeace ČEZ žádá podle hnutí DUHA a organizace Greenpeace o povolení vypouštět ve spalinách místo jednoho až sedmi mikrogramů rtuti na metr krychlový 17 mikrogramů.

Skupina ČEZ požádala pro svou uhelnou elektrárnu Prunéřov II na Chomutovsku o další výjimku z limitů pro emise rtuti a prachu, jenž by měla platit do roku 2030. V současné době platí pro elektrárnu výjimky tři, každá pro jiný blok. Poslední pozbyde platnosti v roce 2024. Právě to kritizují ekologické organizace. Ač ČEZ plánuje po roce 2030 elektrárnu odstavit, organizace budou ve správním řízení požadovat dřívější odstavení. V tiskové zprávě to dnes uvedli zástupci Hnutí DUHA a ekologické organizace Greenpeace.

"Limit pro prach elektrárna již plní a výjimka by jí tak umožnila emise této škodliviny dokonce zvýšit," řekli zástupci hnutí. Odstavení elektrárny Prunéřov II dává podle ekologických organizací smysl nejpozději na konci roku 2027 s ohledem na nutný úplný odklon od uhlí v ČR kolem roku 2030.

ČEZ žádá podle hnutí DUHA a organizace Greenpeace o povolení vypouštět ve spalinách místo jednoho až sedmi mikrogramů rtuti na metr krychlový 17 mikrogramů. Aktuálně má povoleno vypouštět 26 mikrogramů na krychlový metr, ale na jednom bloku jen do konce roku 2022, na dalším do konce roku 2023 a na posledním ze tří bloků do dubna 2024. "Uzavření Prunéřova II až na konci 2030, bez toho aby od roku 2024 splňoval emisní limit, by nejspíš fakticky vedlo k vypuštění celkově většího množství rtuti do konce provozu," míní zástupci organizací. V případě výjimky z limitů pro emise prachu žádá ČEZ o navýšení limitu na deset mikrogramů na metr krychlový, přestože už nyní plní limit dva až osm mikrogramů.

"ČEZ chce pro uhelnou elektrárnu Prunéřov II nejdelší výjimku z limitů na ochranu zdraví ze všech elektráren v ČR, na devět let. A to přesto, že letos na jaře dostal kratší výjimku oproti slibu, že limit pro rtuť splní. Udělení delší výjimky na dožití elektrárny si dokáži představit, ale rozhodně ne do roku 2030. V tomto roce by měla končit už poslední uhelná elektrárna," uvedl vedoucí energetického programu Hnutí DUHA Jiří Koželouh.

Ekologická organizace Greenpeace navrhuje Prunéřov II zavřít už v roce 2024. "V ideálním případě by firma ČEZ měla místo žádosti o novou výjimku zavírat bloky elektrárny Prunéřov II v termínech, do kterých má nyní udělenou současnou výjimku - celá elektrárna by tedy měla skončit v dubnu 2024," uvedl tiskový mluvčí organizace Lukáš Hrábek.

