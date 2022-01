ČEZ ve Štěchovicích testuje první plovoucí fotovoltaickou elektrárnu v ČR

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Energetická společnost ČEZ testuje na horní nádrži přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice první plovoucí fotovoltaickou elektrárnu v České republice. ČEZ nyní zkouší vlastnosti konstrukce plovoucích solárních panelů, v létě by se měla elektrárna rozšířit na výkon 100 kW a začít vyrábět elektřinu. ČTK to řekl člen představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika ČEZ Jan Kalina.

ČEZ na hladinu horní nádrže s názvem Homole instaloval solární panely o celkovém výkonu 22 kW. Dá se to přibližně přirovnat k solárním instalacím na třech rodinných domech. Nynější instalace slouží k ověření vlastností, elektřinu tak elektrárna zatím nevyrábí. Je nutné vyzkoušet například zatížení sněhem, ale i vliv změny výšky hladiny, která se může činností vodní elektrárny změnit až o téměř devět metrů. Celá konstrukce je fixována pojezdovými lyžinami připevněnými na stěny nádrže.

"Fotovoltaika má díky neustále se zvyšující efektivitě solárních panelů obrovský potenciál a my nechceme podcenit žádnou z oblastí jejího využití. Velká očekávání jsou od umístění fotovoltaik na vhodných vodních plochách, ale teprve realita ukáže, co si můžeme dovolit v českých podmínkách. Pokud nás pilotní instalace ve Štěchovicích přesvědčí, v létě bychom chtěli zpětinásobit její výkon a začít ho standardně dodávat do sítě. Pro případ, že by s plovoucími solárními zdroji počítaly další výzvy Modernizačního fondu, chceme být připraveni nejen teoreticky, ale především prakticky," řekl Kalina.

Do roku 2030 chce ČEZ přispět k transformaci české energetiky do bezemisní podoby vybudováním obnovitelných zdrojů o výkonu až šest gigawatt. Plovoucí solární elektrárna na horní nádrži štěchovické elektrárny může mít vzhledem k ploše celkový výkon až 2,5 MW. Podle Kaliny by ČEZ mohl v budoucnu instalovat plovoucí fotovoltaické elektrárny i na další vodní plochy, kromě jiných nádrží na vodních elektrárnách by bylo možné využít například odkalovací nádrže u běžných elektráren.

Instalace na vodní plochu má podle Kaliny řadu výhod, patří mezi ně například skutečnost, že není nutné zabírat pozemky například s úrodnou půdou. Zároveň pomáhá udržovat a zlepšovat kvalitu vody, protože je hladina zastíněná, a snižuje odpařování vody z krajiny a z vodní nádrže. Voda zároveň pomáhá panely a jejich příslušenství chladit, zvyšuje se tak účinnost.

Na světě bylo ke konci roku 2020 v provozu podle ČEZ přes 400 plovoucích elektráren. Často jde o pilotní projekty, následované pak již standardními instalacemi podobně, jako tomu bude ve Štěchovicích. První velká solární plovoucí elektrárna v Evropě vznikla na jaře 2019, má výkon 17 MW a je v jižní Francii mezi Orange a Avignonem. Největší evropskou plovoucí solární instalaci o výkonu 27,4 MW má Nizozemsko.

