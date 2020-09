Chcete zdravé zemědělství? Dejte to europoslancům vědět, vyzývají ornitologové

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Ristina121 / Ristina121 / Good Free Photos Chcete pestrou krajinu? Ví to váš europoslanec?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ve druhé polovině října 2020 se bude rozhodovat v Evropském parlamentu o konkrétních podmínkách budoucí Společné zemědělské politiky . Právě teď má veřejnost možnost ovlivnit, zda se bude i nadále hospodařit na velkých lánech bez života, nebo zda bude zemědělská krajina pestrým a přívětivým místem, kde budou spokojení jak zemědělci, tak i ptáci, hmyz, zajíci a další živočichové. Informuje o tom Česká společnost ornitologická.

Ochránci přírody v prosinci 2019 ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi předali petici Vraťme život do krajiny s 56 602 podpisy. Petice upozorňovala na problémy zemědělské krajiny. Jeden z požadavků, snížit výměru jedné plodiny na maximálně 20 ha, zohlednilo Ministerstvo zemědělství ve svém rozhodnutí omezit výměru jedné plodiny na 30 ha.

Podle ornitologů je právě teď čas na další krok. "Ozvěte se za koroptve, sýčky, čmeláky a další, kteří sami promluvit nemohou," vyzývají. Udělat to můžete prostřednictvím webové stránky, kam napíšete své požadavky. Ideálně do konce září.

Prostor pro přírodu

Ornitologové společně s dalšími ochranářskými organizacemi stanovili tři základní požadavky na řešení problémů biodiverzity a klimatu:

Alespoň 10 % rozlohy každé farmy v Evropě vymezit na podporu biologické rozmanitosti (plochy mimo produkci a krajinné prvky v rámci „podmíněnosti“).

Peníze pro přírodu

Zajistit dostatečný příjem zemědělcům cílenými opatřeními na podporu biologické rozmanitosti (15 miliard eur ročně v rámci Společné zemědělské politiky).

Změna pro přírodu

Do roku 2027 postupně přesunout přímé platby do nástroje na financování přechodného období, aby zemědělci mohli bezpečně investovat do budoucnosti.

Zde můžete napsat svůj vzkaz europoslancům.

reklama