Oslavy silvestra s pyrotechnikou místy výrazně zhoršily stav ovzduší

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | pxhere

Letošní Silvestr se na kvalitě ovzduší na některých místech projevil velmi výrazně. Obzvláště letos vyčnívají velmi vysoké koncentrace částic PM10 na území hlavního města Prahy.



Nejen že jsou koncentrace částic krátce po půlnoci ve městech často nejvyšší z celého následujícího… pic.twitter.com/BeJJVgrxwi — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) January 1, 2025

Ovzduší v Česku se po silvestrovské půlnoci na některých místech výrazně zhoršilo, vliv měla odpalovaná pyrotechnika, ale působily také meteorologické podmínky. V Praze, kde byla část města pod vlivem teplotní inverze, byla situace nejhorší za posledních osm let. Naopak v Brně, kde po půlnoci mírně sněžilo, byly koncentrace prachových částic v ovzduší po silvestrovské půlnoci nejnižší za posledních pět let. Na sociální síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). O nárůstu znečištění ovzduší na silvestra informuje opakovaně."Letošní Silvestr se na kvalitě ovzduší na některých místech projevil velmi výrazně," uvedli meteorologové. Zároveň poukázali na to, že koncentrace prachových částic krátce po půlnoci jsou ve městech často nejvyšší z celého následujícího roku. Svým složením jsou vysoce toxické a obsahují různé kovy, navíc ve sloučeninách, které jsou pro člověka jedovaté, upozornil ČHMÚ.

Přízemní teplotní inverze, která funguje jako poklička držící znečištění u země, o silvestrovské noci přetrvávala v Praze zejména na severu a severovýchodě města a v centru. "Většina nejvyšších hodinových koncentrací na našich stanicích byla pozorována v Praze," uvedl ČHMÚ. Vůbec nejvyšší hodnotu 360,2 mikrogramu prachových částic na metr krychlový naměřila kolem 02:00 stanice Praha-Vysočany.

Nejlepší stav ovzduší za pět let po silvestrovské půlnoci v Brně může být podle meteorologů dán jak nižší intenzitou odpalování pyrotechniky, tak zejména meteorologickými a rozptylovými podmínkami. Roli vždy hraje také umístění měřicích stanic ve městě, upozornil ČHMÚ. To je podle něj dobře patrné například v Uherském Hradišti, kde se koncentrace prachu měří přímo na náměstí, kde lidé pyrotechniku odpalují často. Znečištění ovzduší polétavým prachem tak zde bylo po silvestrovské půlnoci podle meteorologů nejvyšší v širokém okolí.

Také loni ČHMÚ uvedl, že koncentrace prachových částic v ovzduší při silvestrovských oslavách zejména ve městech, kde lidé odpalují zábavní pyrotechniku, výrazně stouply. Nejvyšší znečištění v Česku tehdy zaznamenaly měřicí stanice ve Frýdku-Místku a dále v pražských Vysočanech a Holešovicích.

