Chomutovští policisté prověřují údajné napadení člověka vlkem

pavel peregrin 15.3.2023 12:27

Napadeným byl pracovník lesů, takže se dá s úspěchem předpokládat, že si asi vlčí smečku nevycucal z prstu. Jeho napadení a poranění je prokazatelné.

Pokud se postavil mezi svého psa a útočícího vlka, prokázal dávku odvahy, takhle se to dělá, jenže to funguje pouze proti psovi, který žije spolu s lidmi a jde o nějaké "normální" plemeno. Neplatí to v případě útoku pastevce a vlka. A i čs. vlčák má zvýšenou tendenci napadat psy, máme jednoho blízko nás a prostě to tam je.

Takže není důvod, aby ochránci zpochybňovali tento případ ale naopak i v jejich zájmu by mělo být, aby tento závadový jedinec-pokud bude identifikován- byl odstraněn.

