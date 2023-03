Na místě údajného incidentu s vlkem jsme přítomnost vlčí smečky nezjistili, informuje AOPK

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Podle informací médií mělo dojít v sobotu či v neděli k útoku zvířete, údajně vlka, na psa v Krušných horách, poblíž Hory sv. Šebestiána. Mělo se jednat o zvíře z pětičlenné smečky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR provedla na místě terénní šetření, které přítomnost vlčí smečky v oblasti nepotvrdilo.Napadený byl v pondělí dvakrát telefonicky kontaktován s žádostí o setkání a návštěvu místa, kde mělo k útoku dojít. Vždy se omluvil, že je u lékaře. V telefonickém rozhovoru však upřesnil místo útoku. Popsal jej tak, že smečka vlků vyšla z lesního porostu na louku, kde se zastavila. Jeden z vlků se měl oddělit a rozběhnout s cílem napadnout psa. Při obraně psa pak došlo ke zranění.

Zoolog AOPK ČR zkontroloval celé širší území, kde mělo k incidentu dojít. Prohlížel zejména plochy, kde by mohly být zjištěny pobytové znaky, včetně navazujících lesních pozemků. Podél nich byla směrem k loukám téměř souvislá sněhová pokrývka. Žádné pobytové znaky vlka obecného - tedy stopy, trus či zbytky kořisti - se však najít nepodařilo. Vidět nebyly ani stopy člověka s malým psem. V okolí obce Nová Ves byly na sněhu na cestě patrné stopy stopy velkého plemene psa.

Nedaleko od místa, kde mělo k incidentu dojít, v oblasti Menhartického vrchu, probíhal počátkem března pravidelný monitoring velkých šelem. V té době tu ležela souvislá sněhová pokrývka – a ani tehdy zde nebyly nalezeny žádné vlčí stopy či jiné pobytové znaky, které by přítomnost vlků dokládaly. Podle pracovníků Městských lesů Chomutov, s nimiž je pravidelně výskyt vlků v oblasti Hory Svatého Šebestiána konzultován, se zde od podzimu žádná větší vlčí smečka nezdržuje. Byli tu pozorováni nepravidelně maximálně dva jedinci.

Zdroj | AOPK ČR Snímek z místního šetření.

„Situaci skutečně nebereme na lehkou váhu. Právě proto kolega vyrazil hned v pondělí do terénu, aby ověřil, co se ve skutečnosti stalo. Jediné, co můžeme v tuto chvíli říci, je, že kromě výpovědi napadeného – která se objevuje v různých verzích – nic nenasvědčuje přítomnosti vlčí smečky na místě údajného incidentu. Pomohla by analýza DNA z oblečení, která by spolehlivě doložila, zda se jednalo o vlka. Oblečení prý bylo vypráno. Celou oblast budeme samozřejmě podrobně monitorovat i nadále. Nedomníváme se však, že by měli mít lidé důvod k obavám. Doporučujeme však obecně, aby psi byli ve volné přírodě vždy na vodítku. Uvítáme další informace, které by mohly vnést k objasnění události,“ konstatuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

„Vlk je šelma, jejíž přirozený návrat do naší přírody vzbuzuje kontroverze. Po sociálních sítích se například šíří nejrůznější videa ze zahraničí a jsou vydávána za tuzemská. I proto je důležité zjistit, jak celý incident proběhl,“ uzavírá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Přečtěte si také | Chomutovští policisté prověřují údajné napadení člověka vlkem

Pro hodnocení problematických situací, které souvisejí s přítomností vlků, připravila AOPK ČR pohotovostní plán a projednala jej se zástupci Českomoravské myslivecké jednoty a chovatelských svazů. Nyní je před schválením ministerstvy. Pokud by došlo k nestandardnímu chování, ze kterého vyplývá, že vlk ztratil před člověkem respekt, měl by být podle tohoto plánu z populace odstraněn.

