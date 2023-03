Chovatel z Českobudějovicka dodal na jatka nemocné a trpící kachny

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Jihočeští veterináři uložili loni pokuty za 2,3 milionu korun, podobně jako v posledních letech před koronakrizí. Předloni vyměřili sankce za 1,5 milionu Kč. Loni udělali 677 kontrol zaměřených na péči o pohodu zvířat, porušení zákona zjistili při 96 z nich. Jedním z vážných případů byl chovatel, který opakovaně dodal na jatka nemocné a trpící kachny. Na chovatele podali veterináři trestní oznámení, případ vyšetřují policisté. ČTK to řekli zástupci jihočeských veterinářů.

"Ty kachny byly v hodně tristním stavu. Jsou to kachny, tak to možná na někoho nezapůsobí tak, jako kdyby to byli pejsci. Ale trpí úplně stejně. Měly i neurologické příznaky z prostředí, nebyly schopné stát," popsala ČTK právnička jihočeské veterinární správy Ludmila Plzová. Chovatel z Českobudějovicka dodal na jatka v Mirovicích kachny, které byly málo vykrmené a nebyly zdravé. Přestože to veterináři řešili, situace se opakovala a kachny tam v podobném stavu dodal znovu. Veterináři na něj podali trestní oznámení. Přes pětinu kachen, jež na jatka dodal, se muselo vyhodit.

"Zjistili jsme, že chov je velmi nevyhovující. I stav té stáje nebyl ideální. Chovatel to nepovažoval za nic mimořádného, ke kachnám asi přistupoval spíš jako k výrobnímu prostředku. Považoval to za standard," řekla ČTK Lucie Filásová z jihočeské veterinární správy. V hale, kde muž kachny choval, našli veterináři kusy kostí, zobáků, zdechliny. Chovatel to podle veterinářů řešil tak, že to překryl další vrstvou podestýlky. Zfalšoval také některé doklady.

Loni udělali veterináři 677 kontrol zaměřených na péči o pohodu zvířat. Z toho byla téměř polovina poté, co dostali podnět od lidí. Podnětů přibylo meziročně o čtvrtinu. Ze 326 kontrol udělaných na základě něčího tipu zjistili veterináři porušení zákona při 84 z nich. Jiným z vážných případů byla situace kobyly, jíž chovatel dva roky nezastřihl kopyta, v kůži měla dokonce i zarostlé lanko.

Jihočeští veterináři uložili loni pokuty za 2,3 milionu korun, dostali se tak na stav před covidem. Při koronakrizi bylo sankcí méně, protože bylo obecně méně kontrol kvůli různým omezením spojeným s pandemií. Mezi přestupky převažují případy, kdy veterináři odhalí neočkované a nečipované psy. Častým porušením zákona jsou nevhodné podmínky chovu.

Neubývá ani restaurací, kde veterináři najdou problémy. "Pravděpodobnost, že narazíme na restauraci, kde nic nezjistíme, je malá," řekla Plzová. Veterináři prověřují, jak hospody zacházejí s masem, jak skladují mražené, zda mohou doložit jeho původ. "Jde hlavně o to, že restaurace často potraviny zamrazí, ale neví, kdy je zamrazily, co zamrazily. Nacházíme tam různé balíčky, kdy nevíme, co to je," řekla Plzová. Pokuty hospodským jsou v desítkách tisíc Kč, zpravidla do 50 000 korun.

