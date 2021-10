Chovatelé zvířat na rozmnožování budou muset mít výběh minimálně 15 m2 na prvního psa

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Tony Alter / Flickr Stát se snaží dlouhodobě bojovat proti nelegálním množírnám zvířat, kde například psi žijí ve špatných životních podmínkách. Například letos od února není možné prodávat psy a kočky ve zverimexech nebo na veřejných prostranstvích, chovatelé tří a více fen musí vést evidenci.

Chovatelé tří a více fen za účelem rozmnožování či chovatelé zvířat pro zisk budou muset udržovat minimální velikosti výběhu pro psy. Nová povinnost, kterou ministerstvo zemědělství stanovilo ve vyhlášce o ochraně psů a koček, začne platit od listopadu, informoval resort. Současní chovatelé budou mít čas na úpravu prostor do příštího července. Za porušení vyhlášky může být pro právnické osoby a podnikatele pokuta do milionu Kč, u fyzické osoby do 400 000 Kč. Obdobnou povinnost budou mít také chovatelé koček.

"Norma bude závazná pro sdružení právnických nebo fyzických osob chovající zvířata, pro chovatele, kteří jsou členy těchto sdružení, a pro podnikatele zabývající se v rámci podnikatelské činnosti chovem zvířat. Nově se tato pravidla vztahují i na lidi, kteří se věnují chovu zvířat za účelem dosažení zisku, chovatele se třemi a více fenami nebo chovatele, jejichž cílem je rozmnožování psů nebo koček," vysvětluje resort s tím, že se běžných hobby chovatelů netýká.

Výběh pro psa střední velikosti určeného pro rozmnožování bude muset mít minimálně 15 metrů čtverečních, s každým dalším psem musí být plocha zvětšená o osm čtverečních metrů.

Kočičí výběh pro jednu kočku určenou k rozmnožování bude muset být velký minimálně šest metrů čtverečních, pro dvě pak 12, pro tři 18 metrů, pro každé další se pak musí zvětšit o dva metry čtvereční.

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) tak budou muset zjišťovat, zda se jedná o chov za účelem rozmnožování. "U některých kategorií chovatelů je to samozřejmě jednodušší – například registrovaný obchodník, chovatel se živností, chov tři a více fen (nekastrovaných) nebo například chovná stanice. V některých případech kontrola bude reagovat na konkrétní podnět nebo bude reagovat na zveřejněnou nabídku (inzerci) štěňat. U ostatních chovů budou inspektoři posuzovat vždy konkrétní situaci," napsal ČTK mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Stát se snaží dlouhodobě bojovat proti nelegálním množírnám zvířat, kde například psi žijí ve špatných životních podmínkách. Například letos od února není možné prodávat psy a kočky ve zverimexech nebo na veřejných prostranstvích, chovatelé tří a více fen musí vést evidenci. Dalším krokem, který by měl pomoci centralizaci informací o zvířatech v ČR, je zavedení národního registru psů. Ten měl běžet od příštího roku, podle posledního vyjádření ministerstva ale bude zatím jenom v pilotní verzi.

