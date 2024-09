Cílem společné zemědělské politiky EU musí být její zjednodušení, řekl Výborný

Foto | Artists Eyes / Artists Eyes / Unsplash

Cílem společné zemědělské politiky Evropské unie, zejména ve vztahu k farmářům, musí být její zjednodušování. Na jednání unijních ministrů zemědělství v Bruselu to řekl český ministr Marek Výborný. Ačkoli se už něco zlepšilo, současný systém je pro farmáře stále velmi administrativně náročný a je spojen s velkým množstvím kontrol. O zjednodušování zemědělské politiky už dnes ráno Výborný hovořil i při setkání s kandidátem na budoucího eurokomisaře pro zemědělství Christophem Hansenem z Lucemburska."Ten systém je výrazně administrativně náročný. Povinností, které jsou spojeny s kontrolami a psaním výkazů, je tolik, že musíme pokračovat ve zjednodušování," řekl českým novinářům v Bruselu Výborný. Evropská komise (EK) v uplynulých měsících určitá ulehčení pro zemědělce už představila, například zrušila některé ekologické požadavky, a chce v tom pokračovat. Reagovala tím na protesty zemědělců, kteří si stěžovali na nedostatečné výdělky, byrokracii, rostoucí náklady i podmínky při hospodaření s půdou.

Pokud jde o budoucnost společné zemědělské politiky po roce 2027, i tady má Česko výhrady k některým návrhům, o kterých se v Bruselu jedná. "Typickým příkladem je omezování chovu skotu v rámci potravinové politiky nebo snižování spotřeby masa. Myslím, že to jsou věci, které nesmí vést k tomu, abychom snižovali svou vlastní konkurenceschopnost vůči třetímu světu jako Evropa i jako Česká republika," dodal Výborný.

Pracovní snídaně s kandidátem na komisaře zodpovědného za zemědělství se kromě Výborného zúčastnilo i dalších deset ministrů, kteří patří do frakce Evropské lidové strany (EPP). Hansen podle Výborného vnímá problémy, kterými evropské zemědělství prochází. "Dopředu nám řekl, že chce přijet do každého státu a hovořit přímo se zemědělci. To vítám a myslím, že je to správný krok," dodal český ministr.

Výborný nastupujícího komisaře také požádal, aby podpořil úsilí České republiky, ale i mnoha dalších zemí o odklad účinnosti hojně diskutovaného nařízení o odlesňování. Toto opatření by mělo začít platit od letošního 30. prosince a v praxi znamenat, že firmy obchodující s kávou, čokoládou, sójou, palmovým olejem, hovězím masem a souvisejícími produkty budou muset vydávat pro každou zásilku elektronické osvědčení o náležité péči v boji proti odlesňování. Má jít mimo jiné o identifikaci půdy, ze které dané produkty pocházejí, aby bylo jasné, že nejsou spojeny s odlesňováním kdekoliv na světě.

"Elektronický systém, do kterého by se měla data vkládat, dodnes nemáme. Měl by být zveřejněn někdy v prosinci, to znamená několik málo dní před nabytím účinnosti toho nařízení," uvedl český ministr. "Končící Evropská komise to nedokázala dopracovat, a je tedy na místě, abychom se dohodli na odložení účinnosti nařízení minimálně o rok, lépe o dva roky, aby se systém stihl připravit, a hlavně, aby nepřinesl další obrovskou problematickou zátěž pro naše zemědělce, ale i dřevozpracující průmysl a obchod," dodal.

Odklad by musela navrhnout Evropská komise a muselo by to projít řádným legislativním procesem, to znamená Radou EU i Evropským parlamentem, kde jsou ale jednotlivé frakce rozdělené. Zatímco lidovecká frakce EPP je pro odklad, frakce Zelených je naopak proti. Výborný dodal, že minulý týden v pátek napsal dopis místopředsedovi EK Maroši Šefčovičovi, pod kterého tato problematika spadá.

"My nejme v principu proti tomuto nařízení, je potřeba zamezit tomu, aby v rámci celé planety docházelo dál k odlesňování, je to záležitostí strategického zájmu nás všech, včetně ČR, jenom si musíme říct, jestli ten systém, jak toho dosáhnout, byl zvolen správně, a jestli ve finále nepovede k výraznému zatížení nás tady v Evropě, kde k odlesnění nedochází," prohlásil Výborný. Například v Česku podle něj naopak lesů přibývá.

"Musíme hledat cesty, jak problém s odlesňováním řešit, ale nemůže to být na úkor toho, že učiníme nekonkurenceschopnou produkci v Evropě. Věřím, že to Ursula von der Leyenová vnímá a že k odložení účinnosti nařízení dojde," dodal český ministr zemědělství. Pro odklad účinnosti nařízení je podle Výborného už asi 20 států ze současné sedmadvacítky.

