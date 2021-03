Čínský hotel s výběhem s ledními medvědy vzbudil kritiku

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Valerie / Flickr Podnik vyvolal rozhořčení bojovníků za práva zvířat a dočkal se i četných kritik na sociálních sítích. Ilustrační obrázek

Hotel, v němž mohou hosté z oken svých pokojů pozorovat po celý den i noc lední medvědy, byl v pátek otevřen ve městě Charbin na severovýchodě Číny. Podnik vyvolal rozhořčení bojovníků za práva zvířat a dočkal se i četných kritik na sociálních sítích, informoval deník The Guardian

Na videonahrávkách je vidět množství hotelových hostů, jak si fotografují dvojici ledních medvědů ve výběhu s falešnými skálami a rampouchy a s bíle natřenou podlahou.

Organizace na ochranu zvířat vyzvaly, aby lidé nenavštěvovali zařízení, která těží z "utrpení zvířat". "Lední medvědi patří do Arktidy, a ne do zoo či skleněných klecí v akváriích - a už vůbec ne do hotelů," prohlásil viceprezident asijské pobočky organizace Peta Jason Baker. Ve volné přírodě se většinou lední medvědi potulují po rozlehlých územích, která se mohou táhnout v délce tisíců kilometrů, připomněl Baker.

Čínské město Charbin leží v provincii Chej-lung-ťiang a je známé především pořádáním festivalu ledových soch. Nový hotel, který je součástí zábavního parku Harbin Polarland, připomíná obří iglú, na střeše má umělý sníh.

Mluvčí zábavního parku Jang Liou agentuře Reuters řekla, že uzavřené prostranství v hotelu je jen jednou částí výběhu medvědů a že, pokud teplota a kvalita ovzduší dovolí, jsou zvířata vypouštěna ven.

Zájem o pobyt v hotelu, kde se cena za pokoj pohybuje od 1888 do 2288 jüanů (6354 - 7700 Kč) za noc, je podle ní "velmi vysoký". Hotel je na zkušební období již plně rezervován, řekla Jang.

