ČR by podle hydrogeologů měla chtít oponenturu hydrogeologického modelu u Turówa

Česko by podle hydrogeologů mělo usilovat o vědecké zhodnocení vznikajícího hydrogeologického modelu podzemní vody v okolí dolu Turów. Model připravuje skupina PGE, které patří důl i elektrárna, kterou důl u česko-polské hranice zásobuje uhlím. Model má být hotový na konci června, sdělila PR specialistka organizace Frank Bold Pavla Vymyslická. Podle závěrů ministerstva z loňského léta, kdy vyhodnotilo roční sledování funkčnosti podzemní stěny chránící českou podzemní vodu před odtokem do dolu, stěna těsní a funguje, voda v Česku ale i nadále ubývá.

Premiéři Česka a Polska podepsali před dvěma lety dohodu o řešení vlivu těžby v dole. Polsko pak vyplatilo Česku jako náhradu za škody způsobené těžbou 45 milionů eur (zhruba 1,1 miliardy Kč) a ČR stáhla žalobu na Polsko, kterou kvůli dolu podala u Soudního dvora EU. Organizace Frank Bold i Greenpeace tuto dohodu dlouhodobě kritizují, podle nich nechrání české občany před úbytkem vody. Premiér Petr Fiala (ODS) loni uvedl, že Polsko naplňuje dohodu o dole Turów, která je pro Česko a lidí žijící v blízkosti dolu tím nejlepším možným řešením.

Model by měl podle Frank Bold ukázat, odkud voda do dolu teče a jaké škody hrozí v případě, že se těžba přiblíží k hranicím s Českem. Data z modelu jsou podle organizace zásadní pro zprávu o dopadech dolu na životní prostředí, tzv. EIA. Polský správní orgán dříve rozhodl, že PGE musí model vytvořit do dvou let od dostavby podzemní stěny mezi dolem a hranicemi, tedy do letošního června.

"Aktuální data z hydrogeologického modelu jsou povinnou součástí procesu EIA a požaduje je evropské právo. Použití starých dat v procesu EIA byl od začátku problém kritizovaný i českou vládou v roce 2019. Od té doby se data neaktualizovala a nový hydrogeologický model je proto jedinečná příležitost pro českou vládu," poznamenala právnička Frank Bold Petra Kalenská. "Je to na několik příštích let poslední šance, jak zajistit, že se dozvíme skutečný dopad těžby na české podzemní vody. Požadovat oponenturu modelu je to nejmenší, co může pro místní obyvatele naše vláda udělat,” dodala.

Podle odborníků původní model počítal s menšími poklesy hladiny podzemními vody, než jaké ve skutečnosti byly. "Model uváděl, že hladina klesne o tři až 15 metrů v jednotlivých vrstvách do roku 2044. Již v roce 2020 byl ale pokles vody osm až 34 metrů," uvedla organizace. "Oponentura by měla proběhnout s takovým časovým předstihem, který umožní autorskému týmu modelu reagovat na připomínky a popřípadě zahrnout její požadavky do hydrogeologického modelu, aby byl skutečně funkční,” uvedl hydrogeolog a odborný asistent z Masarykovy univerzity v Brně Adam Říčka.

"Oponentní komise by měla obdržet zprávu k modelu odhaduji nejméně čtyři měsíce před termínem odevzdání finální verze modelu, přičemž autoři modelu by měly výsledky komise obdržet nejméně tři měsíce před termínem odevzdání finální verze modelu. To je postup, jak zajistit, aby byl výsledek co nejspolehlivější," dodal.

