Dalajlama vyzval státníky k urychlenému boji proti změnám klimatu

Tibetský duchovní vůdce dalajlama vyzval světové politiky, aby začali urychleně bojovat se změnami klimatu. Ve své nové knize na toto téma tvrdí, že Buddha by byl "zelený".

"Doufám, že uvidíme, jak tyto velké národy, které vydávají mnoho peněz na zbraně nebo války, své zdroje věnují na ochranu klimatu," řekl dalajlama v rozhovoru s britskou televizí Channel 4 a deníkem The Guardian v indické Dharamsale.

Změny podnebí podle něj mohou vést v konečném důsledku k tomu, že v Tibetu vyschnou řeky a jeho vlast bude vypadat jako Afghánistán. Neblahé důsledky by tento jev podle něj mohl mít pro miliardu lidí, kteří jsou živi z toků pramenících právě v Tibetu.

Pětaosmdesátiletý nositel Nobelovy ceny za mír vydal knihu Our Only Home (Náš jediný domov), v níž píše o tématech jako obnovitelné zdroje energie či vegetariánství v souvislosti s buddhistickým učením soucitu a altruismu.

Aby si lidé udělali lepší představu o povaze klimatických změn, dalajlama v žertu navrhl, aby se pokusně zavřeli do místnosti a zkusili do ní napumpovat kysličník uhličitý. "Lidé, kteří vedou luxusní životní styl, to pochopí zřejmě teprve tehdy, až nebudou moci pořádně dýchat," řekl se svým typickým humorem.

