Další případy ptačí kriminality. Kriticky ohrožení luňáci byli otráveni na Hodonínsku a Litoměřicku

Na Hodonínsku a na Litoměřicku byli nalezeni otrávení luňáci červení. Ornitologové dohledali dravce poté, co vysílačky, kterými byli ptáci vybaveni, signalizovaly, že se nepohnuli z místa. Psovodka České společnosti ornitologické (ČSO) na obou lokalitách dohledala ještě další mrtvé živočichy, rovněž s typickými příznaky otravy. Zda se jednalo o otravu nervovým jedem karbofuranem, který traviči k likvidaci dravců používají nejčastěji, určí pitva. Případy si převzala kriminální policie, která je vyšetřuje jako trestné činy.

Hodonínsko

Vysílačka (takzvaný GPS-GSM logger), kterou byl luňák červený vybavený, signalizovala, že samec se už dva dny nepohnul ze své pozice. Ornitologové z ČSO měli podezření na úhyn a následná kontrola v neděli 14. března jej potvrdila. Mladý samec luňáka byl nalezený v pozici typické pro otravu (křečovitě roztažená křídla a zaťaté pařáty), ještě s kusem masa v zobáku.

„Luňák dostal vysílačku jako mládě v roce 2018 na Hodonínsku. Letos, kdy by dosáhl tří let, mohl poprvé hnízdit a podle pozorování se již zdržoval v páru," říká Gašpar Čamlík z Jihomoravské pobočky ČSO. Vysílačky (GPS-GSM loggery), připevněné na záda ptáků, jsou způsob, jak mohou ornitologové monitorovat pohyb vzácných dravců a odhalit tak případné nebezpečí či úhyn. Vysílačkou je vybaven i bratr otráveného luňáka a také jejich matka. Časté a přesné údaje o místě pobytu konkrétního ptáka poskytují ornitologům poznatky, které jsou jinak nezjistitelné. „Díky vysílačce víme, že tento samec luňáka zimoval v Itálii a vrátil se zpět do oblasti svého narození, aby tu založil rodinu. K tomu už ale nedošlo," říká Čamlík. Vysílačky (GPS-GSM loggery), připevněné na záda ptáků, jsou způsob, jak mohou ornitologové monitorovat pohyb vzácných dravců a odhalit tak případné nebezpečí či úhyn. Vysílačkou je vybaven i bratr otráveného luňáka a také jejich matka. Časté a přesné údaje o místě pobytu konkrétního ptáka poskytují ornitologům poznatky, které jsou jinak nezjistitelné. „Díky vysílačce víme, že tento samec luňáka zimoval v Itálii a vrátil se zpět do oblasti svého narození, aby tu založil rodinu. K tomu už ale nedošlo,“ říká Čamlík. Vysílačky (GPS-GSM loggery), připevněné na záda ptáků, jsou způsob, jak mohou ornitologové monitorovat pohyb vzácných dravců a odhalit tak případné nebezpečí či úhyn. Vysílačkou je vybaven i bratr otráveného luňáka a také jejich matka. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Gašpar Čamlík / ČSO Luňák červený nalezený 14. března 2021 na Hodonínsku. Zaťaté pařáty a křečovitě roztažená křídla ukazují na otravu prudkým jedem.

Psí terénní jednotka ČSO v pondělí prohledávala oblast o velikosti téměř jednoho kilometru čtverečního. Asi 40 metrů od luňáka dohledala mrtvou káni lesní, taktéž s pařáty křečovitě sevřenými, které ukazují na bolestivé umírání po požití jedu. Oblast na jižní Moravě patří k dlouhodobě problematickým, ČSO tu každoročně zaznamenává mnoho otrávených ptáků.

Litoměřicko K dalšímu případu mrtvého luňáka červeného vyjela psovodka ČSO Klára Hlubocká ve středu 17. března na Litoměřicko. I tento pták byl vybavený vysílačkou, která ornitologům signalizovala, že se nepohybuje. „Mrtvý luňák ležel na poli a jeho pozice se zaťatými pařáty naprosto jasně ukazovala na otravu," komentuje Hlubocká.

Dále se Hlubocká přesunula o 2,5 kilometru dál na místo, kde byl podle vysílačky luňák ještě v pořádku a aktivní. „Na tomto místě je dvůr pro bioodpad, kde jsme našli kosterní pozůstatky různých zvířat (včetně torza krkavce), kam se dravci pravděpodobně chodí krmit na mršinách. Nedaleko jsme našli mrtvou káni lesní a také dvě kuny – všichni s typickými příznaky otravy," říká psovodka Hlubocká, která pátrá po otrávených návnadách a jejich obětech se speciálně vycvičeným Chesapeake Bay retrívrem Victorym. Nedaleko jsme našli mrtvou káni lesní a také dvě kuny – všichni s typickými příznaky otravy,“ říká psovodka Hlubocká, která pátrá po otrávených návnadách a jejich obětech se speciálně vycvičeným Chesapeake Bay retrívrem Victorym. Dále se Hlubocká přesunula o 2,5 kilometru dál na místo, kde byl podle vysílačky luňák ještě v pořádku a aktivní. „Na tomto místě je dvůr pro bioodpad, kde jsme našli kosterní pozůstatky různých zvířat (včetně torza krkavce), kam se dravci pravděpodobně chodí krmit na mršinách. Nedaleko jsme našli mrtvou káni lesní a také dvě kuny – všichni s typickými příznaky otravy,“ říká psovodka Hlubocká, která pátrá po otrávených návnadách a jejich obětech se speciálně vycvičeným Chesapeake Bay retrívrem Victorym. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Klára Hlubocká / ČSO Speciálně vycvičený pes Victory, který v terénu pátrá po otrávených návnadách a jejich obětech. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Klára Hlubocká / ČSO Speciálně vycvičený pes Victory, který v terénu pátrá po otrávených návnadách a jejich obětech. Na snímku s kání lesní nalezenou 17. března 2021 na Litoměřicku.

Policie vyšetřuje oba případy jako trestné činy. Traviči a pytláci k trávení zvířat nejčastěji používají zvláště brutální způsob usmrcení – nástrahu s nervovým jedem karbofuranem, po jehož požití zvíře umírá bolestivě v křečích. Samotné držení jedu karbofuran je trestným činem a v celé Evropské unii je jeho držení zakázané už od roku 2008. Dříve se užíval jako pesticid v zemědělství. Několik kapek tohoto jedu dokáže spolehlivě usmrtit prakticky jakéhokoliv živočicha. Česká společnost ornitologická má ptačí kriminalitu v hledáčku již od roku 2000. V roce 2017 zintenzivnila hledání otrávených návnad a jejich zvířecích obětí zřízením specializované terénní psí jednotky psovodky Kláry Hlubocké, která navštěvuje preventivně důležitá místa výskytu dravců, případně místa dřívějšího trávení. Kromě toho vyjíždí k případům na žádost policie či dalších institucí, případně na ohlášení občanů.

Jen za rok 2020 ČSO zaznamenala 51 nelegálně zabitých ptáků, většinou šlo o otravy. Od roku 2017, kdy existuje terénní psí jednotka, ČSO zdokumentovala a předala policii 80 případů, jejichž obětí se stalo více než 200 ptáků. Letos si policie od ČSO převzala už šest případů. Podezření na otravu. Jak poznat? Jak poznat? • víc mrtvých zvířat pohromadě (dravci, krkavcovití, šelmy – dva a víc jedinců v okruhu 300 m) • víc mrtvých zvířat pohromadě (dravci, krkavcovití, šelmy – dva a víc jedinců v okruhu 300 m) • podezřelá návnada (maso, vnitřnosti, vejce – zejména s viditelným fialovým zbarvením nebo posypané práškem či potřené béžovou emulzí) • podezřelá návnada (maso, vnitřnosti, vejce – zejména s viditelným fialovým zbarvením nebo posypané práškem či potřené béžovou emulzí) • mrtvé zvíře poblíž návnady • mrtvé zvíře poblíž návnady • mrtvý hmyz na uhynulém zvířeti či návnadě • mrtvý hmyz na uhynulém zvířeti či návnadě • mrtvé zvíře v typické pozici (ptáci: křečovitě sevřené pařáty, roztažená nebo poloroztažená křídla; šelmy: leží na boku, natažené nohy, otevřená tlama, někdy hlava zvrácená dozadu) • mrtvé zvíře v typické pozici (ptáci: křečovitě sevřené pařáty, roztažená nebo poloroztažená křídla; šelmy: leží na boku, natažené nohy, otevřená tlama, někdy hlava zvrácená dozadu) • mrtvá zvířata na otevřeném prostranství (nejsou pod elektrickým sloupem ani poblíž trati či silnice) • mrtvá zvířata na otevřeném prostranství (nejsou pod elektrickým sloupem ani poblíž trati či silnice) Co dělat v případě nálezu? • Na nic nesahejte, zabraňte přístupu dalších osob i zvířat. • Na nic nesahejte, zabraňte přístupu dalších osob i zvířat. • Volejte nejlépe okamžitě, i když chcete nález jen konzultovat (Klára Hlubocká 606 412 422 – i SMS, případně Zdeněk Vermouzek 773 380 285). • Volejte nejlépe okamžitě, i když chcete nález jen konzultovat (Klára Hlubocká 606 412 422 – i SMS, případně Zdeněk Vermouzek 773 380 285). • Volejte i v případě, že jste nález ohlásili někomu jinému (policii, ČIŽP, správě CHKO, …). • Volejte i v případě, že jste nález ohlásili někomu jinému (policii, ČIŽP, správě CHKO, …). • POZOR! 