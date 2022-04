Děčínský vodní stupeň projde novým ekologickým posouzením

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Stát nadále uvažuje o stavbě děčínského vodního stupně. Podle studie Technologické agentury ČR je možné kompenzovat opatření, která by byla se stavbou spojená. Opatření budou zahrnutá v novém posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), řekl novinářům ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Dřívější studie Národního parku České Švýcarsko tvrdí, že by vybudování jezu zničilo vzácné bahnité náplavy, jejichž zánik nijak kompenzovat nelze.

O vybudování plavebního stupně Děčín se mluví téměř 30 let. Jez u Děčína, jehož stavbu podporují rejdaři, má zlepšit splavnost řeky pro nákladní lodě. České a německé ekologické organizace tvrdí, že jediný plavební stupeň nemůže zajistit celoroční splavnost řeky v situaci, kdy se kvůli suchu zvyšuje počet dní, během kterých není možné po řece plout.

"Už děčínský stupeň by významně ulevil právě možnosti dopravovat náklad po vodě. To, na co dlouhodobě narážíme, je nespolehlivá vodní cesta," uvedl Kupka. Pokud by se jez podařilo vybudovat, plavební podmínky by se zlepšily nejen u Děčína, ale v celém úseku, dodal. EIA by podle něj měla začít vznikat už v letošním roce, hotová by měla být příští rok.

Stavba děčínského plavebního stupně by měla stát podle šéfa Ředitelství vodních cest (ŘVC) Lubomíra Fojtů zhruba čtyři miliardy korun. Na 1,5 miliardy korun vyjde stavba malé vodní elektrárny, jež má dodávat energii všem děčínským domácnostem. "Stavba bude za dobrých vodních stavů zaklopená ve dně, takže jako kdyby tam žádná stavba nebyla, pouze při nízkých vodních stavech se zvednou sklopná jezová pole a vzniknou tam vzdutí zhruba 4,5 metru," řekl ředitel ČTK. Podle něj vodní stupeň zajistí, že bude dostatek vody zhruba na sedmi kilometrech řeky.

