Demonstrací ke klimatickém summitu v Glasgow se účastní tisíce lidí

Tisíce převážně mladých lidí v Glasgow demonstrovali za rychlejší kroky k ochraně klimatu. Děje se tak necelý týden poté, co v tomto skotském městě začala klimatická konference COP26. Účastníci demonstrace volají po "systémových změnách" a klimatické spravedlnosti, zejména pro chudší státy. Na transparentech jsou k vidění slogany jako "Kapitalismus zabíjí planetu", "Jednejte ihned!" či "Dinosauři si také mysleli, že jim zbývá čas", píše agentura DPA. Švédská aktivistka Greta Thunbergová označila v pátečním projevu klimatickou konferenci za neúspěšnou.Thunbergová poznamenala, že světoví lídři usilují o zachování stávajícího pořádku. Dodala, že mladí lidé nestojí o prázdné sliby. "Lídři nic nedělají," poznamenala Thunbergová, která stojí za zrodem pátečních pochodů za ochranu klimatu Fridays for Future. "Zdá se, že jejich hlavním cílem je pokračovat v boji za status quo," varovala. Konferenci COP26 přitom označila za neúspěšnou, "cvičení ve vztazích s veřejností" a "dvoutýdenní oslavu zanechávání všeho při starém". Uvedla také, že lidi z regionů, které změny klimatu nejvíce postihují, "zůstávají nevyslyšeni". "Nepotřebujeme další prázdné sliby," řekla s tím, že klimatické závazky by neměly být plné skulin, jak tomu v praxi je. "Už nás unavuje poslouchat jen 'bla, bla, bla', naši lídři se jako lídři nechovají," dodala.

S projevem na akci vystoupila také mladá ugandská aktivistka Vanessa Nakateová. Zdůraznila, že její země přímo pociťuje následky změn klimatu, lidé umírají, děti přestávají chodit do škol a lidé přicházejí o farmy. "Ocitáme se v krizi, je to katastrofa, která se děje každý den," řekla. Zároveň poznamenala, že Afrika se potýká s nejhoršími dopady klimatických změn, přestože má historicky na svědomí jen tři procenta globálních emisí. Projev zakončila optimističtěji. "Farmy mohou opět rozkvést... může skončit bolest a utrpení," řekla s tím, že světoví lídři se musí zodpovídat.

Today in Glasgow, young people from around the world are taking to the streets for #FridaysForFuture. To all those in the halls of #COP26, now is the time to listen to their voices and act. Their future is in your hands.