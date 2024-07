Děti si na prvním táboře v liberecké Botanické zahradě vytvoří sukulentní zahrádku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Svůj první příměstský tábor pro děti pořádá v tomto týdnu Botanická zahrada v Liberci. Děti se na něm budou do pátku seznamovat nejen s prostředím zahrady, ale vytvoří si třeba i vlastní sukulentní zahrádku. Pak si ji odnesou domů, řekla ČTK Radka Kuchtová, která má tábor na starost."Bude to velikánská sklenice, do které dáme všechny vrstvy, které jsou potřeba, hlavně písek. A pak do toho dáme nějaké sukulenty, které nám darovaly zahradnice. Ty si děti zasadí podle toho, jak budou chtít, a ozdobí kamínky a klacíky," dodala.

Rozhodnutí pořádat letní tábory podle ředitele zahrady Václava Lenka souvisí s loňským založením edukačního oddělení. "Ten příměstský tábor je taková přímá vazba na to, abychom mohli dělat pro děti osvětu i v létě. A pokud se povede u nich vzbudit nějaký zájem a radost z toho, co tady vidí nebo udělají a budou se o to zajímat i do budoucna, tak si myslím, že to je přesně to, kam se chceme posunout," řekl Lenk.

Prvního tábora se účastní devět dětí ve věku od pěti do 11 let. "Chodí sem převážně děti, které mají nějaký vztah k přírodě. Některé pěstují své rostliny, některé se o to zajímají jen okrajově. A máme tady dokonce chlapečka, který říkal, že by chtěl být jednou botanik," uvedla Kuchtová.

V pondělí, první den tábora, si děti prohlédly zahradu nebo zkoušely udělat otisky přírodnin do agaru, tedy živného média. Třeba sedmiletou Leu bavilo, že lovily v rybníčcích zahrady vodní živočichy, které pak zkoumaly pod mikroskopy. "Byla tam buchanka," řekla ČTK. Jde o vodní planktonního korýše o velikosti jednoho milimetru.

Kromě vytvoření vlastní zahrádky čeká děti v dalších dnech například i sázení masožravek. "A ještě bych s nimi chtěla vázat tilandsie a ukázat jim, jak se to dělá. A seznámit je vůbec s rostlinami, jaké potřebují podmínky k životu," řekla Kuchtová.

Botanická zahrada bude mít letos ještě jeden týdenní turnus, od 5. srpna. Jeho kapacita bude 14 míst, přihlášených dětí je zatím deset. "Ještě tam jsou nějaká volná místa," dodala Kuchtová. Cena za dítě je 2000 korun.

