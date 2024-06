Děti Země vyhlásily nový ročník ankety o antiekologický výrok Zelená perla

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | RATCHANAT BUA-NGERIN / Shutterstock

Spolek Děti Země vyhlásil 29. ročník ankety o antiekologický výrok Zelená perla. Návrhy mohou lidé posílat do 13. června, vítěze spolek oznámí 28. června. Cenu za loňský rok dostal tehdejší primátor Českých Budějovic a současný městský a krajský zastupitel Jiří Svoboda (ANO), který v týdeníku Respekt uvedl, že jsou řeky ve městě nákladnou dopravní překážou a že by plocha lépe posloužila jako parkoviště.Výroky z roku 2023 může do čtvrtka 13. června do půlnoci posílat kdokoliv na e-mail dz.brno@ecn.cz, pokud uvede jejich znění, zdroje a jejich autory. Formulář pro vyplnění je také na Ropak.detizeme.cz/perla

Mezi žhavými kandidáty na Zelenou perlu může být podle předsedy Dětí Země Miroslava Patrika místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO), který v prosinci 2023 po letech přípravy dálnice D52 z Pohořelic do Mikulova prohlásil, že "v tuto chvíli nejkritičtější úsek je místo přes přehradu, které stálo mnoho let díky aktivitám ekologických vyděračů a aktivistů. Nyní se situace jeví tak, že by byla šance se přes ni dostat po roce 2026, 2027 a pak už by to bylo otázka tří čtyř let."

Dalším silným kandidátem může být podle Patrika starosta Hluboké nad Vltavou a senátor Tomáš Jirsa (ODS), neboť Děti Země – Brno evidují už pět jeho antiekologických výroků. Jirsa se v anketě dosud nejvýše dostal na třetí místo za rok 2021 a 2022.

Loni do ankety dorazilo 26 výroků. Vítězem se stal tehdejší českobudějovický primátor Jiří Svoboda (ANO), který v časopise Respekt ze dne 22. srpna 2023 odpověděl na otázku, co by pro vaše město znamenalo, kdyby v něm vyschla řeka, takto: "Ve vztahu k městu jsou řeky (máme dvě) spíše nákladnou dopravní překážkou – musíme stavět a opravovat mosty a řešit následky povodní či zachraňovat topící se. Také musíme pravidelně trénovat stavby protipovodňových stěn a v případě povodní je montovat. Pokud by trvale zmizely, pominou i výše zmíněné problémy, ušetříme v rozpočtu, plochu využijeme pro parkování, které nám zoufale chybí (naše město má pouhých 55 km2)."

Spolek dříve organizoval i oceňování antiekologických činů Ropák roku. Předloňský 30. ročník byl ale poslední, podle pořadatelů anketa splnila svůj porevoluční účel.

